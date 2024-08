Elon Musk storbråk med Högsta domstolen: "Ond diktator"

När man driver flera storbolag samtidigt så hör det till att frågor då och då hamnar i rätten. Så är läget just nu för Elon Musk sociala medier-plattform X (tidigare Twitter), som just nu genomgår två viktiga rättsprocesser där den ena går bra och den andra dåligt.

I ett fall i Texas fick X ett positivt besked då en domare avslog Media Matters önskan om att avfärda en stämning som X gjort mot bolaget, rapporterar CNBC.

Media Matters är en organisation som granskar media, framför allt konservativ sådan. De publicerade en rapport där de visade att hatiskt innehåll på plattformen X dök upp bredvid onlineannonser från företag som Apple, IBM och Disney, vilket fick företagen att pausa sin annonsering på X.

X: “Avsiktligt vilseledande”

X advokater menar att rapporten var “avsiktligt vilseledande” och har skadat företaget ekonomiskt. Media Matters grundare Angelo Carusone har sagt att stämningen är “ämnad att mobba X:s kritiker till tystnad.”

Reed O’Connor, distriktsdomare i United States District Court for the Northern District of Texas, går hittills på X linje och låter fallet gå vidare till en rättegång som ska börja den 7 april nästa år.

I ett annat fall i Brasilien går det sämre för X. Högsta domstolen i landet har krävt att X ska presentera juridiska representanter för företaget i landet, då brasiliansk lag kräver att alla internetföretag ska ha en juridisk representant i landet som kan ta emot rättsliga beslut och i övrigt vara juridiskt ansvarig för verksamheten. Det har inte X gjort. De har inte heller betalat böter som utfärdats av domstolen på grund av underlåtenhet att överlämna begärda dokument.

Det hela har fått Högsta domstolen i Brasilien att gå i taket. De har frusit Starlinks bankkonton i landet, som ett annat Elon Musk-ägt företag, rapporterar Reuters. Och nu kan X också stängas ned helt i landet, meddelar företaget själva.

Elon Musk går till mottattack mot Högsta domstolens ordförande Alexandre de Moraes som han kallar för “en ond diktator”. Musk rasar mot besluter att stänga ned Starlink på grund av kopplingarna till X, då han menar att det straffar andra aktieägare i Starlink som inte har med X att göra, samt användarna i Brasilien. Han meddelade också att Starlinks tjänster kommer att vara kostnadsfria i landet “tills detta ärende är löst.”

