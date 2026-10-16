Efter börsraset – glatt på börserna i Asien

Det är idel uppgångar på de större indexen i den inledande fredagshandeln i Asien. Det japanska Nikkei 225-indexet var vid lunchstängningen upp 1,8 procent och bredare Topix stiger även det 1,8 procent.

Efter gårdagens kraftiga börsras i Asien har tongångarna nu vänt – och handelsveckan ser ut att avslutas i dur.

Det är idel uppgångar på de större indexen i den inledande fredagshandeln i Asien. Det japanska Nikkei 225-indexet var vid lunchstängningen upp 1,8 procent och bredare Topix stiger även det 1,8 procent.