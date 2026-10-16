Efter börsraset – glatt på börserna i Asien
Efter gårdagens kraftiga börsras i Asien har tongångarna nu vänt – och handelsveckan ser ut att avslutas i dur.
Det är idel uppgångar på de större indexen i den inledande fredagshandeln i Asien. Det japanska Nikkei 225-indexet var vid lunchstängningen upp 1,8 procent och bredare Topix stiger även det 1,8 procent.
Sydkoreanska Kospi klättrar 3,2 procent.
Hongkongbaserade Hang Seng är plus 1,2 procent.
Kinesiska Shanghai ökar 0,7 procent och Shenzhen är plus 1,1 procent.