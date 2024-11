De fyra storbankerna draglok på börsen

Stockholmsbörsen visar en uppgång på torsdagen, där det breda indexet stiger 0,48 procent. Bland OMXS30-bolagen är Handelsbanken (börskurs Handelsbanken) och Getinge (börskurs Getinge) dagens vinnare med uppgångar på omkring 2 procent.

De andra storbankerna har också åkt med i uppgången och ökar mellan 1,35 och 1,8 procent på torsdagen. Att just Handelsbanken tagit täten beror troligen på nyheten om storköp i bolaget från Tore Brohwalds stiftelse.

Flera stora exportbolag syns också i börstoppen på torsdagen.

Glada börser i Europa

Även på Europas ledande börser är humöret positivt, drivet av tekniksektorn och förhoppningar kring amerikanska sanktioner mot Kina inom AI och halvledarindustrin. Kinas börser föll dock på grund av oro för samma sanktioner, rapporterar TT.

New York-börserna håller stängt under torsdagen för helgdag och dollarn kostar i dag 10,95 och har legat stadigt under 11 kronor hela veckan.

Bra börsår för svenska storbankerna

Räknar man in utdelningar har de fyra svenska storbankerna levererat ett bra år för sina aktieägare – med uppgångar som är högre än index. Detta trots att årets präglats av fallande räntor som slår mot bankernas räntenetto.

Storbankerna har visat motståndskraft genom att öka andra intäktsströmmar.