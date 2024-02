Coinbase bryter becksvarta trenden

CNBC uppger att Coinbase, där spekulanter handlar med kryptovalutor, för övrigt den största marknadsplatsen i USA inom segmentet, gör en nettovinst på 273 miljoner dollar i fjärde kvartalet 2023.

Det som drev upp vinsten var bland annat den amerikanska finansinspektionen SEC:s OK till vissa börshandlade fonder (EFT:er).

Rejält lyft för aktier på kryptovalutabörsen i förhandeln

En annan bidragande orsak till att Coinbase nu brutit en tvåårig förlusttrend är förbättrade marknadsekonomiska förhoppningar, förklarar den amerikanska nyhetskanalen.

På kryptovalutabörsen har det här förstås satt avtryck i dag, fredag, med ett lyft på 12 procent i förhandeln för aktierna kopplade till kryptovalutor.

Man får gå tillbaka till fjärde kvartalet 2021. Det var då Coinbase, före denna Q4-rapport, senast presenterade ett positivt nettoresultat.

Coinbase meddelade på torsdagen att deras nettoomsättning var 905 miljoner dollar under fjärde kvartalet 2023, vilket är en ökning med nästan 50 procent från de 605 miljoner dollar som bolaget rapporterade in under samma period året före.

