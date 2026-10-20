Buttra börser i Asien

Sydkoreanska Kospi har haft en svajig utveckling på senare tid, och tappade kraftigt förra veckan. Även under tisdagen går indexet utför och dalar med 2,6 procent vid lunchtid.

Flera teknikbolag i Asien backar på nytt under tisdagen – och börserna följer med.

Sydkoreanska Kospi har haft en svajig utveckling på senare tid, och tappade kraftigt förra veckan. Även under tisdagen går indexet utför och dalar med 2,6 procent vid lunchtid.