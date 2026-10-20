Buttra börser i Asien
Flera teknikbolag i Asien backar på nytt under tisdagen – och börserna följer med.
Sydkoreanska Kospi har haft en svajig utveckling på senare tid, och tappade kraftigt förra veckan. Även under tisdagen går indexet utför och dalar med 2,6 procent vid lunchtid.
De sydkoreanska teknikjättarna Samsung Electronics och SK Hynix tappar 1,2 respektive 3,1 procent.
Även Tokyo-börsen i Japan sjunker, men måttligare. Nikkei 225 står mitt i handelsdagen på minus 0,6 procent, bredare Topix är nere med 0,9 procent.
I Kina stiger Shenzhen-börsen med 0,4 procent medan Shanghai står på oförändrad nivå. Hongkong-baserade Hang Seng tappar 0,9 procent.