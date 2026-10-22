Breda nedgångar på Asienmarknaderna

Onödigt höga avgifter kan minska din pension

Även japanska Nikkei 225 backar med 1,1 procent och det bredare Topix likaså med 0,3 procent. Också i Japan faller techbolag, där Kioxia och Tokyo Electron.

I Kina dalar Shanghai 1,1 procent och Shenzhen ännu mer, med 2,0 procent.

Hongkongbaserade Hang Seng står för en av de största nedgångarna med 2,5 procent.