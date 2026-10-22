Breda nedgångar på Asienmarknaderna
Flera asiatiska techbolag faller och drar med sig världsdelens ledande index nedåt under torsdagshandeln.
Sydkoreanska Kospi vänder gårdagens uppgång och sjunker med 2,2 procent under den inledande handeln. Detta sedan chiptillverkarna SK hynix samt Samsung båda tappar flera procent enligt AFP.
Även japanska Nikkei 225 backar med 1,1 procent och det bredare Topix likaså med 0,3 procent. Också i Japan faller techbolag, där Kioxia och Tokyo Electron.
I Kina dalar Shanghai 1,1 procent och Shenzhen ännu mer, med 2,0 procent.
Hongkongbaserade Hang Seng står för en av de största nedgångarna med 2,5 procent.