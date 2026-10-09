Bred uppgång på Stockholmsbörsen

Bland de mest omsatta aktierna i OMXS30-index stiger gruvkoncernen Boliden mest i den inledande handeln, upp 2,5 procent. Telekombolaget Ericsson är upp 2,3 procent medan Assa Abloy stiger 2,2 procent.

I motsatt riktning går teleoperatörerna Telia och Tele2, ner 2,8 respektive 1,6 procent. Även försvarskoncernen Saab tappar, ner 0,1 procent.

Terminspriset på Nordsjöolja (Brent) lyfte kraftigt på torsdagen, bland annat på grund av ökad oro kring läget i Persiska viken. Oljan har sedan fallit tillbaka något och kostar på fredagsmorgonen drygt 103 dollar fatet.

Svensk ekonomi växte med 1,1 procent i augusti jämfört med månaden före, visar bnp-indikatorn från SCB som publicerades på morgonen.