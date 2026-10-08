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Bred nedgång på börserna i Asien

Kospi är ett av alla index som backar.
Kospi är ett av alla index som backar. Foto: Ahn Young-Joon/AP/TT
Börserna i Shanghai och Shenzhen öppnade nedåt efter att ha varit helgstängda fram till torsdagen. Shanghai står på förmiddagen lokal tid på minus 0,2 procent medan Shenzhen backar 1,0 procent.

De stora asiatiska börserna följer Wall Street och visar breda nedgångar i torsdagens inledande handel.

Börserna i Shanghai och Shenzhen öppnade nedåt efter att ha varit helgstängda fram till torsdagen. Shanghai står på förmiddagen lokal tid på minus 0,2 procent medan Shenzhen backar 1,0 procent.

Hang Seng dalar 0,3 procent.

I Japan tappar Nikkei 225 1,0 procent medan bredare Topix sjunker 1,5 procent.

Trots en preliminär rörelsevinst på rekordnivå för Samsung Electronics följer även sydkoreanska Kospi trenden och backar 0,7 procent.

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