Bred nedgång på börserna i Asien

SEB varnar: Höga långräntor kan bli det nya normala

Långräntorna har rusat till de högsta nivåerna på flera decennier i flera stora ekonomier. Nu varnar SEB för att räntorna kan bita sig fast på höga nivåer – med konsekvenser för både börsen och svenska sparare. Den amerikanska tioårsräntan har nått 5,34 procent – den högsta nivån sedan 2002. Även räntorna i Frankrike, Storbritannien och …