Atlas Copcos aktie faller på rapportmiss

Just nu, i slutet av lunchen, tappar Atlas Copcos aktiekurs 4,22 procent på resultatrapporten som släpptes klockan 11 på förmiddagen.

“En negativ överraskning”, säger förvaltaren Andreas Brock till Di.se om siffrorna från Wallenberg-familjens industribolag.

Verkstadsjätten: Osäkra marknadsutsikter

Rörelsevinsten kommer in sämre än under samma period i fjol, resultatet före skatt är lägre, liksom vinsten per aktie före utspädning.

Bolagets intäkter noterar en organisk minskning med 2 procent, men orderingången ökar däremot under första kvartalet med 2 procent.

“Samtidigt som den globala ekonomiska utvecklingen gör marknadsutsikten osäker, förväntar sig Atlas Copco Group att kundernas aktivitetsnivå kommer försvagas något”, skriver Atlas Copco (börskurs) i ett pressmeddelande i anslutning till delårsrapporten.

Tidigare, den 28 januari, räknade Atlas Copco med att marknadsutsikten av kundaktiviteten på kort sikt skulle kvarstå på den nivå som var då.

Atlas Copcos kvartalssiffror i Q1 i korthet:

Orderingången ökade 2% till MSEK 46 604 (45 656), oförändrat organiskt

Intäkterna nådde MSEK 42 730 (42 875), en organisk minskning med 2 %

Rörelseresultatet nådde MSEK 8 605 (9 345), vilket motsvarar en marginal på 20.1% (21.8) Justerat rörelseresultat, exkluderat jämförelsestörande poster, var MSEK 8 869 (9 486), vilket motsvarar en marginal på 20.8% (22.1)

Resultat före skatt uppgick till MSEK 8 470 (9 361)

Vinst per aktie före utspädning var SEK 1.35 (1.47)

Operativt kassaflöde om MSEK 6 575 (6 660)

Avkastning på sysselsatt kapital var 27% (30)

ANNONS

Läs även: Wallenbergbolagets utsläpp ökar – fem gånger värre än Sverige Dagens PS

Läs också: Köpläge i Investor-bolaget: “Äntligen dags att plocka upp stjärnan” Dagens PS