Asiatiska börserna störtdyker

Flera teknik- och AI-aktier störtdyker på börserna runt om i Asien efter farhågor om ännu en höjning av den amerikanska styrräntan.

Bland exemplen finns minnesjättarna SK Hynix och Samsung Electronics som är ned 11,1 respektive 9,2 procent. Kospi i sin helhet backar med 7,7 procent.

Särskilt muntert är det inte heller på Tokyo-börsen. Nikkei 225 backar 4,8 procent och Topix tappar 2,5 procent. Investeringsbolaget Softbank – med flera teknikföretag i portföljen – faller 9,4 procent.

Även i Kina backar börserna – men mer måttligt i sammanhanget. Shenzhen-börsen tappar 2,4 procent och Shanghai tappar 1,7 procent. Hongkong-baserade Hang Seng står samtidigt på minus 1,0 procent.