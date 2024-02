Analys: Fyndläge i Qviberg-bolaget

Ett tidigare uppsagt avtal från Volvo Cars (börskurs) tog inte knäcken på Bilia (börskurs), som i stället blev Norges och Sveriges ledande BMW-återförsäljare.

Där till har Bilia, Mats Qvibergs enskilt största bolag i investmentbolaget Öresund (börskurs), avtal med bland annat Toyota och Nissan, och nu även Volkswagen.

Företaget har en konkurrensfördel, bland annat när asiatiska biltillverkare vinner mark i Norden och 2021 fördubblade Bilia vinsten från bilförsäljningen, mycket på grund av en stark begagnatmarknad, framgår det.

Bilia väntas stå pall i stormen

I fjol noterade bolaget emellertid ett vinstras på 40 procent, ytterst till följd av ett dramatiskt försäljningstapp i Norge.

I år väntas Sverige stå för en stor nedgång i bilförsäljningen, vilket slår mot Bilia som trots det spås en god lönsamhet, samtidigt som bilåterförsäljaren genomfört en rad viktiga förvärv.

Serviceaffären lyfts fram i Dagens Industri som stabil och även om aktien dippar på börsen och rörelseresultat föll tungt i Q4 spår tidningen att framtiden ser ljus ut, förutsatt att bilförsäljningen återhämtar sig.

I analysen är förväntan att nettovinsten ökar med närmare 20 procent till 1,1 miljarder kronor.

ANNONS

“Det motsvarar en vinst per aktie på drygt 12 kronor efter skatt. Det ger i sin tur ett p/e-tal på strax under 10 gånger vinsten, vilket är lågt givet den vinststabilitet som servicemarknaden innebär. Ett extra plus är dessutom att Bilia ger en direktavkastning på närmare 6 procent enligt bolagets utdelningsförslag”, heter det i analysen där risken i aktien bedöms som medelhög.

Läs även: Qvibergs bilföretag ser ljusning på bilmarknaden 2024 Dagens PS

Läs också: Qvibergs hårda sågning – “ingen jättesuccé direkt” Dagens PS

Läs vidare: “Volvo Cars har det jättetufft” Dagens PS