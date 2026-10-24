Volvo AB gör rekordemission

Emissionen arrangerades med hjälp av Danske Bank, DNB Carnegie, Handelsbanken och Swedbank. Det tidigare rekordet innehades av elnätsbolaget Ellevio, som 2017 emitterade obligationer för 10 miljarder kronor.

Enligt Johan Jiremark på Danske Bank, ansvarig för företagsobligationer i Sverige, ska en del av kapitalet användas för att refinansiera skulder när tidigare obligationer förfaller.

Över 40 investerare deltog, majoriteten var svenska men även norska och finska investerare fanns med.