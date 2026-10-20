Tyskland satsar på AI med Nvidia
Tyskland har ingått ett partnerskap med chipjätten Nvidia för att driva på utvecklingen av AI inom industrin.
En överenskommelse mellan parterna skrevs under vid en investerarkonferens i Berlin och ämnar att utveckla ”banbrytande” AI-modeller för industrin, med hjälp av tysk data och expertis.
Ekonomiska detaljer har inte offentliggjorts, men enligt tidningen Handelsblatt är tyska staten redo att skjuta till hundratals miljoner euro – alltså minst en miljard kronor.
Nvidias vd Jensen Huang samtalade med förbundskansler Friedrich Merz på scen under konferensen, utan att nämna den då inte offentliga överenskommelsen. Nvidia vill stärka den tyska industriella expertisen, sade Huang då, inte ersätta den.