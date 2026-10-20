Tyskland satsar på AI med Nvidia

En överenskommelse mellan parterna skrevs under vid en investerarkonferens i Berlin och ämnar att utveckla ”banbrytande” AI-modeller för industrin, med hjälp av tysk data och expertis.

Tyskland har ingått ett partnerskap med chipjätten Nvidia för att driva på utvecklingen av AI inom industrin.

En överenskommelse mellan parterna skrevs under vid en investerarkonferens i Berlin och ämnar att utveckla ”banbrytande” AI-modeller för industrin, med hjälp av tysk data och expertis.