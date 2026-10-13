Nvidia planerar nya miljardsatsningar i Europa

Vid ett evenemang i Paris sade Jensen Huang att Nvidia kommer att tillkännage investeringar till ett värde av två miljarder dollar, motsvarande 20 miljarder kronor.

Investeringarna är utöver de åtta miljarder dollar som företaget redan investerat i Europa under de senaste året.

Europa måste ge sig in i kapplöpningen, sade Huang vid evenemanget.

Förutom Paris besöker han också bland annat London under sin vistelse i Europa. Huang ska även till Stockholm där han ska delta i flera aktiviteter på torsdag.

Nvidia är med god marginal världens högst värderade börsbolag.