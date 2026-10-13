Nedgång för bankaktier på Wall Street

JP Morgan, som backar omkring 3 procent, redovisar såväl svagare kärnintäkter som lägre vinst under tredje kvartalet. Mest överraskande var dock en nedgång när det gäller intäkter från räntebärande papper, den första för banken på två år.

Även Wells Fargo redovisar sämre siffror än marknadens förväntningar och faller något i förhandeln. Mot strömmen går Goldman Sachs som i stället lyfter omkring 3 procent till följd av att bankens intäkter överraskat positivt.