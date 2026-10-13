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Nedgång för bankaktier på Wall Street

Delårssäsongen på Wall Street sparkas igång på allvar av storbanker som JP Morgan Chase & Co. Arkivbild
Delårssäsongen på Wall Street sparkas igång på allvar av storbanker som JP Morgan Chase & Co. Arkivbild Foto: Bebeto Matthews AP/TT
Såväl JP Morgan som Wells Fargo faller i förhandeln på Wall Street efter sina delårsrapporter. Bankerna var först ut på tisdagseftermiddagen att släppa delårsrapporter.

Rapportsäsongen i USA har inletts med blandade resultat för de amerikanska storbankerna.

Såväl JP Morgan som Wells Fargo faller i förhandeln på Wall Street efter sina delårsrapporter. Bankerna var först ut på tisdagseftermiddagen att släppa delårsrapporter.

JP Morgan, som backar omkring 3 procent, redovisar såväl svagare kärnintäkter som lägre vinst under tredje kvartalet. Mest överraskande var dock en nedgång när det gäller intäkter från räntebärande papper, den första för banken på två år.

Även Wells Fargo redovisar sämre siffror än marknadens förväntningar och faller något i förhandeln. Mot strömmen går Goldman Sachs som i stället lyfter omkring 3 procent till följd av att bankens intäkter överraskat positivt.

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