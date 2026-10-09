AI-jätten Nvidias vd till Sverige

På eftermiddagen dyker han upp vid en tillställning på Skeppsholmen, där Huang bland annat ska närvara vid en pressträff med AI-infrastrukturbolaget Sferical AI:s vd Jenny Nordlöw och näringslivsprofilen Marcus Wallenberg.

På kvällen håller Jensen Huang ett öppningsanförande vid Münchenbryggeriet där ”ledare från Norden” ska samlas.

Jensen Huang, en av techvärldens mäktigaste företagsledare, utsågs förra året till hedersdoktor vid Linköpings universitet, och kom då hit för att ta emot utmärkelsen.

Nvidia är dessutom med god marginal världens högst värderade börsbolag.