16 april: Rapportstart och dagligvaruhandel

BÖRS

Rapporter

Ospecificerad tid: Hemply Balance (börskurs), Norditek (börskurs)

07:00 Ericsson (börskurs), 07:00 TF Bank (börskurs), 07:30 HMS Networks (börskurs)

Utländska rapporter

12:45 Bank of America, 12:45 Johnson & Johnson, 13:30 Morgan Stanley

Efter börsstängning: United Airlines

Stämmor

09:00 Aros Bostadsutveckling (extra), 10:00 Arlandastad, 10:00 Goodbye Kansas Group (extra), 10:00 Goodbye Kansas Group, 11:00 Cereno Scientific, 11:00 Pharmacolog (extra), 13:00 Diös, 15:00 Holmen

Investerarmöte

08:15 TF Bank telefonkonferens

09:00 Ericsson webcast

09:00 HMS Networks telefonkonferens

Handlas exklusive utdelning

Cibus (utd 0,07 EUR), Wall to Wall (utd 1,00 kr)

Corporate Actions

C Security byte av bolagsnamn till Embedded Art

Euris exklusive rätt N 3:1, 4,00 kronor per aktie

Oncopeptides exklusive rätt N 4:3, 2,60 kronor per aktie

Vibrosense Dynamics exklusive rätt N 1:1, 1,50 kronor per aktie

Övriga händelser

Kina oljeproduktion

Kina råstålsproduktion

MAKRO

Indonesien konsumentförtroende

Sverige dagligvaruhandel

02:00 Federal Reserve tal av Daly

03:30 Kina husprisindex

04:00 Kina industriproduktion

04:00 Kina arbetslöshet

04:00 Kina BNP kvartal

04:00 Kina investeringar

04:00 Kina detaljhandel

07:00 Finland BNP-indikator månad

08:00 Storbritannien arbetslöshet (Ilo)

08:00 Tyskland grossistpriser

10:00 ECB tal av Rehn

10:00 Italien KPI reviderad

11:00 EMU handelsbalans

11:00 Italien handelsbalans

11:00 Tyskland Zew-index

14:15 Kanada byggstarter av hus

14:30 Kanada KPI

14:30 USA byggstarter av hus

14:30 USA bygglov

14:55 USA Redbook

15:00 Federal Reserve tal av Jefferson

15:00 IMF konjunkturprognos

15:15 USA kapacitetsutnyttjande

15:15 USA industriproduktion

16:15 IMF stabilitetsrapport

18:30 ECB tal av Villeroy

20:00 ECB tal av Vujcic

22:30 USA API oljelager

