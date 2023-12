12 december: Håll koll på USA:s KPI-siffror

Kinas olycka dollarns lycka – kolla här

Den fördjupade deflationen i Kina, som Dagens PS berättat om, får dollarn att stärkas nu på måndagsmorgonen. Den förvärrade kinesiska deflationen och förväntan på KPI-siffrorna som kommer in i USA på tisdagen driver upp dollarvärdet mot asiatiska valutor på måndagen. Det skriver Financial Times. Renminbin har under morgonen försvagats med 0,3 procent till 7,1868 Rmb …