Årets mest hyllade affärsböcker: 10 titlar du bör läsa i jul
Letar du efter ny inspiration och energi inför 2026?
Enligt EU-Startups är detta tio av de mest omtalade affärsböckerna från de senaste åren. Perfekta för företagsledare, investerare och entreprenörer som vill vässa strategin under helgerna.
1. Breakneck – Dan Wang
En djup analys av Kinas tekniska uppsving och hur landets industrialisering förändrar global konkurrens. En ögonöppnare för alla som arbetar med internationell strategi.
2. Chip War – Chris Miller
Historien om världens viktigaste industri: halvledarna. Förklarar hur chipkriget påverkar geopolitik, innovation och investeringar.
3. Growth – Daniel Susskind
En modern genomgång av vad ekonomisk tillväxt egentligen betyder och hur företag kan navigera i en värld där gränserna för expansion testas.
4. How Big Things Get Done – Bent Flyvbjerg & Dan Gardner
En praktisk guide till varför stora projekt ofta spricker – och hur man planerar för att lyckas. Relevanta lärdomar för alla som driver komplexa satsningar.
5. Lucky Loser – Russ Buettner & Susanne Craig
Ett avslöjande porträtt av Donald Trumps affärsimperium. En påminnelse om vikten av transparens, riskkontroll och ekonomisk disciplin.
6. Right Kind of Wrong – Amy Edmondson
Visar hur organisationer kan använda ”intelligent misslyckande” för att stärka innovation och skapa kulturer där lärande prioriteras.
7. Supremacy – Parmy Olson
En aktuell berättelse om AI-racet och hur teknikens maktbalans skiftar mellan företag och nationer. Obligatorisk läsning inför nästa strategiperiod.
8. The Corporation in the 21st Century – John Kay
En kritisk analys av dagens bolagsstrukturer och varför långsiktigt värdeskapande måste ersätta kortsiktiga kvartalsmål.
9. The Thinking Machine – Stephen Witt
En berättelse om hur AI utvecklats – och hur tekniken nu omformar affärsmodeller, produktutveckling och marknadslogik.
10. Tribal – Michael Morris
En smart genomgång av hur mänskligt beteende, gruppdynamik och identitet påverkar beslutsfattande och ledarskap.
Dessa tio titlar ger en tydlig bild av vilka idéer som driver näringslivet framåt – och vilka insikter som kommer avgöra konkurrenskraften under 2026.
