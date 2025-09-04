75 000 kronor i hittelön för bästa mineralfyndet

Undvik miljardmisstag - så får du en bättre projektstart

Den så kallad Mineraljakten är i gång igen efter tio år uppehåll och nu kan den som gör det mest intressanta mineralfyndet få en hittelön på 75 000 kronor, berättar SVT.

Bakom Mineraljakten står myndigheten Sveriges geologiska undersökning (SGU) och när en privatperson hittat mineraler kan fyndet skickas in till en sakkunnig geolog för bedömning.

Redan 1967 startade Mineraljakten i Sverige. Då i Norrbotten.

Den har sedan spridit sig och omfattar nu hela landet.

3 miljoner kronor avsatt för mineraljakt

Regeringen har nu enligt SVT avsatt 3 miljoner kronor för ändamålet efter pausen förra året.

I Malå finns ett informationskontor, ett av ställena där privatpersoner kan inkomma med sina tips som det sedan tas prover på.

Visar det sig att fyndet är av unik karaktär väntar alltså en fin hittelön.

Energi- och näringsminister Ebba Busch, KD, konstaterar att Sverige ruvar på ”en guldgruva” då berggrunden är ”rik på kritiska och strategiska mineraler och metaller”.

Hon slår fast att det är ”avgörande i det gröna och digitala samhällsbygget”.

