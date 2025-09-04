Nu utlovas 75 000 kronor i hittelön i Sverige för det mest intressanta mineralfyndet. ”Sverige sitter bokstavligen på en guldgruva”, säger Ebba Busch.
75 000 kronor i hittelön för bästa mineralfyndet
Den så kallad Mineraljakten är i gång igen efter tio år uppehåll och nu kan den som gör det mest intressanta mineralfyndet få en hittelön på 75 000 kronor, berättar SVT.
Bakom Mineraljakten står myndigheten Sveriges geologiska undersökning (SGU) och när en privatperson hittat mineraler kan fyndet skickas in till en sakkunnig geolog för bedömning.
Redan 1967 startade Mineraljakten i Sverige. Då i Norrbotten.
Den har sedan spridit sig och omfattar nu hela landet.
3 miljoner kronor avsatt för mineraljakt
Regeringen har nu enligt SVT avsatt 3 miljoner kronor för ändamålet efter pausen förra året.
I Malå finns ett informationskontor, ett av ställena där privatpersoner kan inkomma med sina tips som det sedan tas prover på.
Visar det sig att fyndet är av unik karaktär väntar alltså en fin hittelön.
Energi- och näringsminister Ebba Busch, KD, konstaterar att Sverige ruvar på ”en guldgruva” då berggrunden är ”rik på kritiska och strategiska mineraler och metaller”.
Hon slår fast att det är ”avgörande i det gröna och digitala samhällsbygget”.
Utbildad journalist med nästan 40 år i yrket. Har varit allmänreporter, kriminalreporter, jobbat med print och digitala medier, och var en tid chefredaktör för ett magasin på Dagens PS, samt under en kort period nyhetschef på dåvarande Miljöaktuellt och senare redaktionschef för News55.
