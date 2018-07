Feta nyheter för alla ostälskare – ny studie

En krämig brie eller en syrlig fårost är delikatesser vi gärna unnar oss. En ny 22-årig studie från The American Journal of Clinical Nutrition, visar att vi inte längre behöver oroa oss över att ost och mjölkprodukter ska ge negativa hälsoeffekter, rapporterar The Independent.

Ost och andra mejeriprodukter har länge präglats av ryktet om att ätas med måtta då de kan leda till hjärt- och kärlsjukdomar. Nu visar dock en ny studie att det mättade fettet inte alls ökar risken för hjärtproblem senare i livet.

Resultaten visade att individer med högre nivåer av fettsyror i blodet hade en 42 procent lägre risk att dö av stroke. Dessutom hittade forskarna en särskild form av mättad fettsyra i blodet, som kopplades till en minskad risk för hjärt- och kärlsjukdom.

“Konsumenter har blivit utsatta för många motstridiga uppgifter om kost, särskilt när det kommer till fetter”, menar Marcia Otto, ledande författare till studien. Med tillgång till väl utförda studier kan vi ta mer balanserade beslut när det kommer till kost och inte förlita oss på ryktesspridning.

Det finns många fördomar och förutfattade meningar om att ost och mjölkfett inte ska överkonsumeras på grund av hälsoeffekter. Den nya studien slår hål på myten och ger oss den goda nyheten om att lite ost inte ger oss hjärtproblem.

I sommar kan du med gott samvete njuta av krämiga, salta härligheter utan att oroa dig för att skada din hjärthälsa.

KÄLLA: Eating cheese doesn’t increase risk of heart problems, study claims [The Independent] >