Värderingen är mer än dubbelt så hög som den som rapporterades under våren 2017.

Den svenska musiktjänsten Spotify uppges snart vara värt knappt 200 miljarder kronor. Den siffran har kommunicerats till bolagets större aktieägare, rapporterar Di Digital.

Enligt handlingar som Spotify registrerat i Luxemburg framgår det att kinesiska Tencent har gått in med en jätteinvestering, vilket tidigare kommunicerats. Det har gjort att hela Spotify värderas till drygt 21 miljarder dollar, motsvarande 166 miljarder kronor. Men enligt Di Digital har alltså Spotify låtit meddela att värderingen kan vara på väg att bli högre än så och uppgå till nästan 200 miljarder kronor.

Vid 200 miljarder kronor kommer Spotify att ha nått en rekordvärdering och det just när företaget väntas ta klivet in på börsen under första kvartalet i år. Noteringen väntas ske i New York.

Samtidigt uppges det kunna bli svårt för Spotify att försvara rekordvärderingen.

Det gäller särskilt i fallet då pensionsjätten AMF inför börsnoteringen tecknat nya aktier i Spotify till halva av bolagets marknadsvärde.

Dessutom uppges i inofficiella gråhandeln aktier säljas för cirka 5 000 dollar, vilket indikerar ett pris på 170 miljarder kronor för hela Spotify.

Vad angår AMF:s teckning för halva priset så är den kopplad till ett utgivet lån till Spotify under tidiga 2016. Under villkoren för lånet krävde bland annat AMF rätten att få teckna aktier till en rabatt på 20 procent vid en börsnotering.

