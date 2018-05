Fyra miljarder fortfarande på vift

Ligger sedlarna och skrotar på vinden eller i källaren?

Riksbanken står bakom efterlysningen.

Och det gäller alltså gamla sedlar, 100- och 500-lappar, som blev ogiltiga i handeln förra sommaren, 2017.

Enligt Riksbanken saknas drygt tolv miljoner 100-kronorssedlar och över fem miljoner 500-lappar till ett värde av totalt 4 miljarder kronor.

Fram till den 30 juni kan du sätta in sedlarna på ditt bankkonto. Kontakta din bank hur du ska göra. Efter den 30 juni kan du skicka in sedlarna till Riksbanken, som mot en avgift på 100 kronor löser in de ogiltiga sedlarna och sätter in beloppet på ditt bankkonto.

Observera att bankerna och Riksbanken tillämpar reglerna i penningtvättslagen, vilket bland annat innebär att du kan få frågor om var pengarna kommer ifrån. Du kan också behöva visa upp till exempel kvitton, avtal eller fakturor.