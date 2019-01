M-ledaren hånar Sjöstedt (V)

Påhoppen duggar tätt under årets första partiledardebatt i Sveriges riksdag.

Moderaternas partiledare Ulf Kristersson passar på att tacka Vänsterpartiets ledare Jonas Sjöstedt för att värnskatten sänks.

Samtidigt ger han Sjöstedt en invit att tillsammans fälla S-MP-regeringen.

”Vill du avsätta regeringen? I’m on'”, säger Kristersson.

Sjöstedt kallar Kristersson hycklare om värnskatten, han raljerar överlag över sina politiska kombattanter i riksdagen.

”Ulf Kristersson driver en låtsasopposition. Ulf Kristersson är svensk politiks Katten Måns, Ebba Busch Thor och Jimmie Åkesson är Bill och Bull”, säger han.

Annie Lööf (C) kallar Jimmie Åkesson för ”rasist” och menar att han inte tycker om människor från andra länder varpå Åkesson kontrar med att säga att Lööf är ”oförskämd”.

Ebba Busch Thor (KD) hoppar på sin forna allianskollega Annie Lööf om skattepåslaget för bilägare i glesbygden medan Gustav Fridolin, avpolletterad MP-minister, angriper SD-ledaren Åkesson för ett inlägg som hans partikamrat Mattias Karlsson skrivit på Facebook om att inget annat alternativ finns än ”seger eller död”.

”Vilka kommer dö om ni segrar?” undrar Fridolin.

Åkesson svarar att Fridolin ägnar sig åt att häva ut sig ”ren smörja” och frågar om han inte har något annat att komma med.

Jan Björklund (L) beskriver Jimmie Åkesson som en ”högernationalist” och ber honom att redogöra för något ställe där högernationalismen varit med framgångsrik att skapa fred än liberalismen.

”Jag är socialkonservativ och har en nationalistisk grundsyn”, replikerar Åkesson.

Sjöstedt (V) kallar också Liberalerna för ”extremistparti” och Kristersson (M), som tillsammans med KD tidigare hade chansen att bli landets regering men röstades ner av sina alliansvänner C och L, går även till attack mot just C och L.

”Det här är de ovilligas politiska pakt. Här finns så många politiska ironier”, anser Kristersson.

C och L har tillsammans med V släppt fram den nuvarande regeringen med nygamla statsministern Stefan Löfven (S), som inleder partiledardebatten med orden:

”Jag känner arbetslust och tillförsikt, både för samarbetet och för kompromisserna”.