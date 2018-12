Ledarkollen: Klockan klämtar för Merkel

Dagens ledarkoll handlar om kravaller i Frankrike, om norrländsk blick på makten, om Tyskland och så om svarta pengar som går till mörka krafter. Och så lite jul.

PS Ledarkollen – Varje dag läser, sammanfattar och serverar Dagens PS de viktigaste och mest intressanta ledarsidorna – både i Sverige och internationellt.

Kravallerna i Frankrike

Dagens Industri skriver om kravallerna i Frankrike: ”Protesterna lockade ut 135 000 fransmän på gatorna i helgen, stöds av över 70 procent av befolkningen och har skakat den franska regeringen i grunden. ”

NSD reser till Stockholm

En fin sak med de lokala tidningarna är just den lokala ingången på allting. NSD besöker Stockholm och träffar en ledamot från Haparanda: ”Över en kopp kaffe i riksdagsrestaurangen träffar jag Ida Karkiainen, S-riksdagsledamot från Haparanda, som nu påbörjat sin andra mandatperiod. Hon berättar om sitt nya uppdrag som ordinarie ledamot i riksdagens konstitutionsutskott (KU).’De flesta har säkert koll på att KU granskar regeringen. Men utskottet jobbar också med grundlagsärenden, presstöd, frågor om radio och tv samt minoritetspolitik’ ”, berättar Karkiainen.”

Ny epok i Tyskland

GP skriver om att Tyskland står inför en ny epok när man nu stänger dörren om en gammal: ”Epoken Angela Merkel går mot sitt slut. För en månad sedan meddelade den tyska förbundskanslern att hon avgår som partiordförande för de tyska kristdemokraterna, efter 18 år på den posten. Så idag, fredag, samlas 1001 delegater i Hamburg för att välja hennes efterträdare.”

Svarta pengar som vill påverka opinionen

The Guardian skriver om svarta pengar som påverkar demokratiska skeenden: ”Dark money is among the greatest current threats to democracy. It means money spent below the public radar, that seeks to change political outcomes. It enables very rich people and corporations to influence politics without showing their hands.”

