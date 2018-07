Ledarkollen: Orkar vi bry oss om valet i Zimbabwe?

Idag handlar ledarkollen om migrationen och siffrorna, om internationell utblick på valet i Zimbabwe, om svenskarnas förtroende för äganderätten och om skandalen i FI.

Svensken litar på äganderätten

Dagens Industri skriver om svenskarnas syn på äganderätten: “Svenskarna tycks också ha en stor tilltro till att äganderätten fungerar. Vi vågar köpa en lägenhet trots att beviset på denna äganderätt inte behöver vara något mer än ett papper i en pärm i bostadsrättsföreningens förråd. Vi litar på banker och finansinstitut och har förtroende för att myndigheterna ingriper om något går fel.”

Migrationen och siffrorna

GP skriver om det som kommer bi en av valrörelsens viktigaste frågor: “Prognosen för inkommande anknytningsärenden under 2019 är 55 000 fall. Påståenden om att den svenska gränsen i princip stängts är helt enkelt inte sanna. Som en jämförelse har Kungälvs kommun i Västra Götaland ungefär 43 000 invånare och varje år i Sverige föds runt 100 000 barn. Det här är med andra med andra ord ingen liten befolkningsökning som Migrationsverket aviserar, särskilt inte för en välfärdsstat med höga ambitioner som finansieras med höga skatter.”

Befriande från ETC om FI

ETC är en tidning som nog får sägas stå Feministiskt Initiativ nära. Befriande därför att läsa deras tydliga ledare i en angelägen fråga: “Två månader före valet faller Feministiskt initiativ på eget grepp.I lördags meddelade styrelsen för Fi att den inte längre har förtroende för riksdagskandidaten Oldoz Javidi. Följande dag valde Javidi att lämna sin kandidatur. Hela hanteringen av händelsen väcker dock fler frågor än vad den besvarar.”

Suverän blick på omvärlden

The Guardian fortsätter att ha suveränt fokus på världen. Denna gång om valet i Zimbawe: “Although the campaign has been free of the systematic violence that marred previous polls, the MDC has repeatedly claimed it has been hindered by a flawed electoral roll, ballot paper malpractice, voter intimidation, bias in the electoral commission and handouts to voters from the ruling party.”

Dagens Snackis: Det är märkligt. Världen är mindre än någonsin, internet känner inga gränser, vi reser som aldrig förr, vi är ett enda knapptryck från alla platser i hela världen. Och ändå handlar allting om Sverige här i Sverige. Det lär bli en valrörelse helt utan utblick.