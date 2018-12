Gott nytt 2018 – med årets nyhetsraketer

Tack för ett fantastiskt 2018, kära läsare, nu tar vi klivet in i ett lika spännande som oförutsägbart 2019. Och vi gör det med en sprakande kavalkad av era favoritartiklar under året som gått. Mycket läsnöje.

Vi börjar med valet 2018, som fortfarande efter snart fyra månader och ett nytt år inte resulterat i någon regering som styr landet.

I maj, långt in svenska folket lagt sina röster, varnade den tidigare M-finansministern Anders Borg sitt forna parti för att hålla fast vid Alliansen, eftersom Sverige enligt honom snart går in i en lågkonjunktur och konsekvenserna av den förvärras med en svag regering. Borg kunde nog då inte föreställa sig valutgången och ännu mindre den spricka som uppstått och i dag är ett faktum mellan allianspartierna under den till synes ändlösa regeringsbildningen i rikets parlament.

Apropå varningar ljöd larmet i våras om att ett storskaligt krig riskerade att bryta ut om USA:s president Donald Trump gjorde verklighet av hotet om att återinföra sanktionerna mot Iran. Diskussionerna kretsade kring kärnenergiavtalet mellan Iran och världens stormakter. Trump meddelade senare att USA överger Iranavtalet med orden: ”Den här överenskommelsen är katastrofal och borde aldrig ha gjorts.”

Ett annat larm som fick stor uppmärksamhet, men då på hemmaplan, var det om att miljoner svenskar kontaktats av bank-id-kapare och att nära en kvarts miljon utsatts för bedrägerier.

Skandaler av varierande slag brukar annars dra till sig nyfikna ögon. Ett exempel på det var insiderhärvan som kom i ljuset under sommaren på varuhusjätten Gekås i Ullared med resultatet att sju män åtalades för att ha smugglat ut varor för tiotusentals kronor.

Fotbollshjälten Zlatan Ibrahimovic fick dessutom en mormor att gå i taket med sitt skabrösa uttalande i en reklamvideo.

Komikern Özz Nujen, som gick bananas under en tv-intervju med SVT:s Uppdrag Gransknings Janne Josefsson, rev också ner många klick som dagens snackis i Marcus Birros ledarkollen. Nujen hade riggat med ett eget kamerateam och lagt upp filmen på Youtube för att, om möjligt, misskreditera Josefsson. I dag är videon borttagen från det sociala nätverket och kan på förekommen anledning inte roa allmänheten mer.

Privatekonomi är alltid ett populärt ämne och det är uppenbart att när vi skriver om investeringssparkonton, så blir det trafik. Här är bara ett i raden av exempel på det: ISK-sparare ska få höjd skatt – igen.

Tips om hur du höjer din pension tas också tacksamt emot, liksom var det går att hitta en rekordlåg bolåneränta.

Goda råd om resor, i synnerhet till outforskade oaser, går alltid hem.

Och även kulturen får understundom utrymme på Dagens PS. Journalisträven Staffan Heimersons hämnd i bokform på Aftonbladet, som han fick foten från efter bland annat 49 år som tidningens kolumnist, blev en mycket läst recension.

Men hur gick det för den där ”superdatorn” som räknade ut vilket lag som skulle vinna fotbolls-VM 2018, blev det en flopp eller gick outsidertipset rentav in?

På börsfronten – händelser på aktiemarknaden röner alltid stort intresse – avled en mycket känd profil.

Stor uppståndelse blev det även på nyheten om att den anrika, svenska kedjan stänger allt och att vd:n skulle bytas ut.

Och när bjässen Microsoft basunerade ut att allt skulle ändras och att windows-eran är över väckte det förstås reaktioner.

I Sverige fick folk panik, konstaterade en bilexpert, över att förslaget på ett svenskt dieselförbud skulle klubbas av riksdagen.

Som framgår består årets mest lästa artiklar av en blandad kompott, stort och smått, och nu stundar ett nytt år och en ny resa med Dagens PS, som rundar av med den bilartikel som ni läsare rankat som den mest läsvärda under 2018.

Än en gång: Gott nytt år önskar redaktionen!