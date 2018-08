Forskare: Skräckscenario bakom Afrikahettan

Experterna befarar det värsta bakom värmeböljan.

”Det är mänsklighetens mardröm om planeten går från att vara vår bästa vän till att bli en fiende, det vill säga att gå från att dämpa den globala uppvärmningen som idag till att själv bidra till utsläpp av växthusgaser”, säger Johan Rockström, professor i miljövetenskap vid Stockholms universitet och en av författarna bakom en ny studie om den globala uppvärmningen, till SVT.

Förändringar av den så kallade jetströmmen är enligt flera forskare orsaken till sommarens extremvärme, vilket i sin tur förklaras av klimatförändringarna.

Men den globala uppvärmningen ställer till med fler problem än så. En nypublicerad studie i Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) visar att när uppvärmningen når två grader kan stora regioner bli obeboeliga, och den bakomliggande orsaken till det som forskarna beskriver som mänsklighetens mardröm är den snabba avsmältningen av havsis i Arktis – det finns det vetenskapligt stöd för.

När Arktis värms upp tappar jetströmmen kraft. Det leder i sin tur till att hög- och lågtryck blir inlåsta i olika regioner, vilket kan resultera i långvariga värmeböljor; vädersystemen blir så att säga fjättrade i bojor till följd av utvecklingen.

”2018 års sommar är ett tecken på att detta börjat ske. Jetströmmen blir allt ryckigare”, säger Johan Rockström till SVT, som konstaterar att ytterligare ett skrämmande exempel är när permafrosten tinas upp och släpper ut metan som ligger djupt begraven i marken.

Dominoeffekten blir då att den globala uppvärmningen skyndas på när metan når atmosfären.

Det här kan sedan orsaka ringar på vattnet med den ena negativa effekten efter den andra för mänskligheten och jordens klimat.

Forskarna trycker nu extra hårt på att länderna måste hålla sig till det ingångna Parisavtalet, även om det inte är tillräckligt för att få stopp på klimatförändringarna, det kan om möjligt endast lindra det värsta. Forskarna anser att riskerna i dag är större än man tidigare trott och med rådande klimatpolitik bedömer experterna att det förhoppningsvis kan räcka till att dämpa den globala uppvärmningen till närmare tre grader.

Johan Rockström fruktar, enligt SVT, att den globala medeltemperaturen kan stiga uppemot fyra-fem grader med följden att polarområden skulle förlora sina istäcken samtidigt som exempelvis havsytan skulle bli mer än 50 meter högre.

Det skulle göra att folk inte kunde bo kvar i sina regioner, och det handlar om betydande ytor.

Framför allt anser Rockström att det är viktigast att slå vakt om de stora regnskogarna och de boreala skogarna på norra halvklotet, deklarerar han mot bakgrund av hoten mot planetens existens.