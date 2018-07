Förd bakom ljuset? Här är 5 solklara myter

Efter en heldag i solstolen är risken stor att det framåt kvällen börjar hetta i huden och att ansiktet präglas av röda toner – ”aj”. Samtidigt som vi gärna förskönar en gyllene bränna, är det viktigt att vara medveten kring sin solning och vad det innebär för hälsan.

PS Supersommar – Här kan du följa vår artikelserie där vi avslöjar superknepen för bra hälsa och välmående. God och glad sommar!

Att sola och bada hör sommaren till, och nu när även vi i Sverige får ta del av det fina vädret vill man knappt göra något annat. Långa dagar under solen kräver skydd, för att undvika de hälsorisker solens värmande strålar för med sig. Trots att de flesta känner till faran med att sola, är det många falska myter som har spridits under åren, skriver Topphälsa.

Nedan listas fem felaktiga uttryck rörande solning och solkräm. Troligtvis har du själv hört eller sagt minst en av dem.

”Solning är bara farligt om jag bränner mig”

Risken för hudcancer ökar ju mer du vistas i solen, trots att du inte bränner dig. Däremot ökar risken avsevärt när din hud har blivit bränd. För barn och unga är det extra farligt att bränna sig, eftersom att hudcellerna ännu inte fått sitt skyddande pigment.

”När det är molnigt behöver jag inte använda solkräm”

Så mycket som 80 procent av solens UV-strålning tränger igenom lätta moln. Sand och hav reflekterar strålarna, vilket gör att du exponeras av strålarna trots att himlen inte är klarblå. Använd därför alltid solkräm, trots moln och skugga.

”Jag har redan en grundbränna, så jag behöver inte smörja in mig”

Melanin är pigmentet som bildas när solen når huden och ger oss den bruna färgen. Det skyddar till viss del mot UV– strålning, men mycket svagt. Så även om du har varit i solen under en längre tid, bör du ändå smörja in dig.

”Det är eftermiddag, solen tar inte längre”

Så länge solens strålar lyser, finns det risk att bränna sig.

”Det räcker att jag smörjer in mig en gång på morgonen”

Nej. När du solar, badar och svettas försvinner skyddet och blir snabbt svagt. Därför bör du smörja in dig på nytt var tredje timme – ännu mer om du badar mycket.

