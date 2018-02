Facebook-krasch ett mysterium

Den som försökte logga in möttes av error-meddelandet: ”Sorry, something went wrong”.

Klotets största sociala forum, Facebook, och dess systersajt Instagram har legat nere i hela världen under sena förmiddagen, enligt norska Nettavisen drabbades användare globalt.

Orsaken är oklar men när det gäller störningar så rapporterar Expressen.se följande:

”Från att tidigare ha legat på noll steg plötsligt problemrapporterna på Downdetector till 348 stycken vid 12-tiden.”

Tidningen uppgav att Facebook började fungera igen klockan 12.05, men det var inte fallet när Dagens PS kontrollerade saken 20 minuter senare – sajten låg då fortfarande nere.

Nu däremot, klockan, 12.35, fungerar Facebook – men det är uppenbart att något inte klickar, det går segt och hackar och även Messenger kantas av tekniskt strul.