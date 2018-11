9 november: Det händer på affärsfronten

Missa inget viktigt i dag. Håll dig uppdaterad i kalendern med hjälp av Dagens PS.

Börs

Rapporter

07:30 Edgeware, 07:30 Ferronordic, 08:00 Attendo, 08:00 Peab, 08:00 Stockwik, 15:00 IAR Systems, Arise, Cline Scientific, Crown Energy, Hamlet Pharma, Hoylu, Hufvudstaden, ICTA, Karessa Pharma, Litium, Miris, Netjobs Group, Netmore Group, Novotek, Online Brands Nordic, Ortoma, Peptonic Medical, Polyplank, Precomp Solutions, Promikbook, Tourn, Viking Supply Ships, Xavitech

Utländska rapporter

07:00 Richemont, Aker, Alk-Abello, Allianz, Bavarian Nordic, Netconnect, SimCorp

ANNONS

ANNONS

Stämmor

08:00 Alzinova (extra), 09:00 Aptahem (extra), 10:00 Ecorub (extra), 10:00 Lyko (extra), 13:00 Zaplox (extra), 15:00 Sensodetect (extra)

Investerarmöte

09:30 Arise kapitalmarknadsdag

10:00 Attendo telefonkonferens

10:00 Edgeware telefonkonferens

10:00 Ferronordic telefonkonferens

14:00 Lucara Diamond telefonkonferens

Utländska investerarmöte

09:30 Richemont telefonkonferens

Handlas exklusive utdelning

Investor (utd 4,00 kr)

Corporate Actions

C Security exklusive rätt N 1:2, 0,23 kronor per aktie

Umida exklusive rätt N 5:6, 2,20 kronor per aktie

Övriga händelser

Sverige månadsrapport läget på elmarknaden enligt Nordic Green Energy

Utländska övriga händelser

Lufthansa passagerarstatistik

Makro

02:30 Kina PPI

02:30 Kina KPI

06:00 Malaysia industriproduktion

06:00 Malaysia detaljhandelsförsäljning

06:30 Nederländerna industriproduktion

07:00 Estland handelsbalans

08:00 Danmark handelsbalans

08:00 Finland industriproduktion

08:00 Finland industriorder

08:00 Norge PPI

08:00 Norge KPI

08:45 Frankrike industriproduktion

09:30 Sverige hushållens konsumtion

09:30 Sverige PPI data för tredje kvartalet

10:30 Storbritannien BNP månad

10:30 Storbritannien byggande

10:30 Storbritannien BNP kvartal preliminär

11:00 Grekland industriproduktion

11:00 Grekland KPI

14:30 USA PPI

16:00 USA grossistförsäljning

16:00 USA Michiganindex preliminärt

16:00 USA grossistlager reviderad