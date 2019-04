Trendigt vegankött ska marinera på börsen

Det amerikanska bolaget Beyond Meat går mot börsintroduktion. (Foto: Press)

Det amerikanska bolaget Beyond Meat går mot börsintroduktion, rapporterar Bloomberg.

Beyond Meat vill ta in 184 miljoner dollar, motsvarande 1,7 miljarder kronor i kapital. Planen är att 8,75 miljoner aktier ska släppas till försäljning i början på maj, och ett snittpris på mellan 19 och 21 dollar styck skulle betyda en bolagsvärdering på drygt 1,2 miljarder dollar, eller motsvarande 11,2 miljarder svenska kronor, skriver Bloomberg (betallänk).

Bland Beyond Meats ägare märks Microsofts grundare Bill Gates samt skådespelaren och miljöaktivisten Leonardo DiCaprio. Även den största amerikanska köttproducenten Tyson Foods har investerat, och ökar dessutom sin egna produktion av köttalternativ, står det i artikeln.

Beyond Meat är mest känt för sin produkt The Beyond Burger, en burgare som ska vara så lik sin motsvarighet i nötkött som möjligt i både utseende, smak och konsistens.

Bolaget ökade sin omsättning med nästan 300 procent under 2018, men såg trots det en förlust på 30 miljoner, motsvarande knappt 280 miljoner svenska kronor, enligt Bloomberg.