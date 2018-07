Breda uppgångar på Wall Street

New York-börsen avancerade uppåt på bred front under onsdagens handel. (Foto: TT)

New York-börsen avancerade uppåt på bred front under onsdagens handel med stöd av uppgångar bland de populära teknikaktierna.

Facebook steg i ordinarie handeln med 1,3 procent, men föll med hela 20 procent i efterhandeln efter delårsrapporten. Även Twitter föll i efterhandeln med 4 procent. Marknadssentimentet fick under gårdagen stöd av beskeden att Donald Trump och Jean-Claude Juncker nått en överenskommelse om att minska spänningarna mellan USA och EU.

På den breda marknaden steg S&P 500 index med 0,91 procent till 2 846,07. Teknologitunga Nasdaq Composite ökade med 1,17 procent till 7 932,24.

Sektormässigt hade IT den bästa utvecklingen, plus 1,50 procent, medan finans och kraft noterades för den svagaste utvecklingen, plus 0,26 procent.

Räntan på den amerikanska tioåriga obligationen steg 3 punkter till 2,98 procent.

Brentoljan steg 0,67 procent till 73,93 dollar och WTI-olja ökade 1,14 procent till 69,30 dollar.

Guldpriset steg 3,76 dollar till 1 229,09 dollar.

Dollarn stärktes till 1,1679 mot euron, från 1,1682 dagen innan.

Index Kurs Diff i dag DJIA 30 25 414,10 0,68% S&P 500 2 846,07 0,91% Nasdaq Composite 7 932,24 1,17% TSE (Toronto) 16 420,76 0,19% Sällanköp 895,18 0,69% Dagligvaror 543,77 0,66% Energi 563,52 0,90% Finans 466,36 0,26% Hälsovård 1 026,43 1,15% Verkstad 633,00 1,33% Material 370,98 0,78% Fastigheter 201,37 0,96% IT 1 309,37 1,50% Kraft 264,96 0,26% Källa: Bloomberg