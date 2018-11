16 banker stäms för riggade valutor

En grupp av större institutionella investerare har stämt 16 banker i USA för att ha riggat valutamarknaden, rapporterar Reuters.

Bankerna står anklagade för att via hemliga chattrum ha riggat valutapriserna genom att dela med sig konfidentiell information om order och handelspositioner. Detta upplägg ska ha pågått mellan 2003 och 2013.

Bankerna som stäms är Bank of America, Barclays, BNP Paribas, Citigroup, Credit Suisse, Deutsche Bank, Goldman Sachs, HSBC, JPMorgan Chase, Morgan Stanley, Japan’s MUFG Bank, Royal Bank of Canada, Royal Bank of Scotland, Societe Generale, Standard Chartered och UBS.

De som stämmer är bland andra Blackrock, Norges centralbank, Kaliforniens pensionsjätte Calpers och Allianz-ägda Pimco.

Bankerna har hittills ingått förlikningar på flera miljarder för övertrampet, men det faktum att vissa av de kärande valt att dra sig ur brukar betyda att de tror sig kunna få ut mer pengar genom stämning på egen hand, skriver nyhetsbyrån.