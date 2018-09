Börsveckan: Här ska du köpa och sälja aktier

Börsveckan rekommenderar köp av Bahnhof och Dist IT i den senaste utgåvan. Tidningen ger rådet avvakta för Alcadon, Projektengagemang, Eltel samt säljråd för Footways preferensaktie.

Haussen kring fiberutbyggnad har fått sig en rejäl törn med dåliga siffror från ett flertal aktörer i branschen. Bahnhof har trots en svår marknad ändå lyckats hålla tillväxt och lönsamhet på en hygglig nivå i år. Det är ingen rea på aktien direkt, men man bör inte underskatta den starka ägarbilden, anser Börsveckan som ger köpråd för aktien.

Den nordiska it-distributören Dist IThar växt ordentligt via flertalet förvärv det senaste året, men bruttomarginalen har trendat rakt nedåt. Detta måste vända för att aktien ska locka. Tidningen väljer med stöd av aktiens låga prislapp att ge ett spekulativt köpråd på tolv månaders sikt.

Alcadon, som är en avknoppning från Dist IT, har varit en god investering de senaste åren, men tillväxten har bromsat in rejält under första halvan av 2018 och det reser en del frågetecken kring marknadstillväxten framgent. Börsveckan lutar åt att det bästa är att avvakta utvecklingen ett par kvartal och kanske hoppa på tåget vid ett senare skede om tillväxten tar fart igen. Tidningens råd blir därmed avvakta.

Teknikkonsulten Projektengagemang börsintroducerades i juni i år. Då passade Öresund på att köpa in sig och kursen har utvecklats sidledes sedan dess. Frågan är om det är läge att ta rygg på investmentbolaget. Börsveckans slutsats är att aktien är rimligt värderad och rekommendationen blir avvakta.

Eltel, som tyvärr visade sig vara en riktig härva kort efter noteringen för ett par år sedan, har gjort en rejäl omstöpning av koncernen. Siffrorna pekar åter åt rätt håll, men uppsidan är inte tillräckligt stor för ett köpråd i dagsläget, bedömer tidningen som ger rådet avvakta.

Skohandlaren Footways preferensaktie handlas klart högre än inlösenkursen och ett beslut om inlösen skulle utlösa en kursförlust som överstiger den avkastning man får. Se upp för detta, varnar Börsveckan och ger säljråd för preferensaktien.