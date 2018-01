En konsumentgrupp i Sydkorea som stämt Apple för att ha gjort gamla iPhones långsamma sade under torsdagen att man även överväger ett brottmål mot företaget.

”Om vi fullföljer med ett brottmål kan anklagelserna inkludera förstörande av egendom som orsakats av att mobilerna gjorts långsamma, så väl som bedrägeri om Apple avsiktligen lurat användarna kring uppdateringen”, sade Yun Chul-min, en advokat som företräder konsumentgruppen CUCS.

CUCS lämnade under torsdagen in en stämning mot Apple för 122 drabbade kunder. Det skadestånd som man är ute efter är 2 000 dollar, motsvarande 16 400 kronor, per person.

Skadeståndsbeloppet utgörs av kostnader relaterade till mobiler som fick bytas ut för att ha gjorts långsamma och den oro som det hela lett till, skriver Korea Herald.

Apple har erkänt att den senaste uppdateringen av operativsystemet har gjort äldre upplagor av iPhones långsammare. Bolaget sade att detta inte berodde på att man ville få kunder att byta över till nya versioner utan att kompensera för den sämre batteriprestanda som uppstår över tid.

Apples förklaring har inte gett mycket gehör och bolaget har bland annat stämts i USA och blivit föremål för en statlig utredning i Frankrike.