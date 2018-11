Ledarkollen: Nu eller aldrig, Kristersson

Dagens ledarkoll handlar om det offentliga samtalet, det historiska minnet, vapenlagarna i USA och så går svensk inrikespolitik in i (ännu ett) slutskede…

PS Ledarkollen – Varje dag läser, sammanfattar och serverar Dagens PS de viktigaste och mest intressanta ledarsidorna – både i Sverige och internationellt.

Det offentliga samtalet

Dagens Industri skriver om det offentliga samtalet och sammanfattar det hela i några få rader: ”Författaren och professorn i psykologi i Toronto Jordan B Peterson har varit i Sverige. Han har föreläst, gett intervjuer och suttit hos Skavlan. Samt brännmärkts av den svenska utrikesministern.”

Det historiska minnet

Borås Tidning skriver bra om det historiska minnet: ”Det historiska minnet har en pedagogisk funktion i att sätta ljus på att allt som händer nu har en förhistoria. Men det är ett släpljus som kastar skuggor, vilket gör att det snarare färgar än bestämmer förståelsen av vår samtid. Därför måste historien alltid tolkas, vilket i sin tur innebär att den aldrig uppfattas som entydig.”

Vapenlagarna

DN skriver om USA och de makliga amerikanska vapenlagarna: ”Ständigt nya rapporter om masskjutningar. Varför skärps inte vapen­lagarna i USA? Det har med strukturer att göra.”

Det politiska skeendet

Expressen skriver om det politiska skeendet: ”En historisk vecka väntar inom svensk politik. På onsdag prövas stödet för moderatledaren Ulf Kristersson i riksdagen och allt talar för att han kommer att röstas ner. In i det sista pågår försök att förmå C och L att tänka om. Det är begripligt och på alla sätt legitimt. Det finns dessutom goda skäl att fråga sig vad C och L egentligen håller på med. Alltsedan valnatten har dessa partier uppträtt som om de befinner sig i ett parallellt universum. De har vägrat att acceptera valresultatet och att ta konsekvenserna av det nya politiska läget. I stället vidhåller C och L att Löfven ska bytas ut, alliansen hålla ihop och SD isoleras. Det är en verklighetsflykt som är provocerande.”

Dagen Snackis:

Grattis AIK till guldet. Välförtjänt.