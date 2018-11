Ledarkollen: Medias syn på Trump

Dagens ledarkoll handlar om ekonomins betydelse, om valet i USA och medias syn på Donald Trump, på hur mycket värt det är att ingå i politiska pakter och så om Sir David Attenborough har ett särskilt ansvar i frågor som rör miljön.

PS Ledarkollen – Varje dag läser, sammanfattar och serverar Dagens PS de viktigaste och mest intressanta ledarsidorna – både i Sverige och internationellt.

Poetiskt formulerat om ekonomi

DI skriver ledare som alltid är välskrivna. I dag har man en bland annat en fin mening som lyder: ”Ekonomin är kanske viktig för människor som är rika, men den är ännu viktigare för alla som inte är det.”

ANNONS

ANNONS

Vilket pris får man betala för en pakt?

GP skriver om det minst sagt kaotiska läget i Göteborg efter valet: ”Alliansen i Göteborg infriar sitt viktigaste vallöfte. Att få till ett maktskifte. Men huruvida de borgerliga kommer kunna driva sin politik under de kommande fyra åren är fortfarande väldigt osäkert.”

Medelvägen runt Trump

Expressen försöker hitta en medelväg i rapporteringen runt en av de märkligaste presidenterna som USA någonsin haft: ”Valet i USA blev inte det dråpslag mot president Trump som många hade hoppats på. Såväl ”trumpismen” som den djupa polariseringen tycks dessvärre vara här för att stanna.”

Vilket ansvar har en av världens mest kända journalister?

The Guardian skriver att en av världens mest kända journalister, Sir David Attenborough inte verkar ta miljöhotet på allvar: ”Knowingly creating a false impression of the world: this is a serious matter. It is more serious still when the BBC does it, and yet worse when the presenter is “the most trusted man in Britain”. But, as his latest interview with the Observer reveals, David Attenborough sticks to his line that fully representing environmental issues is a “turn-off”.

Dagens Snackis:

Dante. En hund kommer tillbaka själv, en liten pojke är försvunnen, och om någon tvivlar på den inneboende godhetens hos människor visar det kollektiva engagemanget för Dante och hans familj att det finns hopp.