Ledarkollen: Donald Trump kommer till England

Idag handlar kollen om SD och EU, om Almedalen, om Trumps kommande besök i Storbritannien och om Isabella Lövins miljöförstörande bil.

SD och EU

Di skriver om en fråga som sällan uppmärksammas i medias (och övriga politikers) fixering vid Sverigedemokraterna, nämligen den om partiets ambition att Sverige ska lämna EU: “När Jimmie Åkesson talade i Almedalen för två år sedan, några veckor efter Brexitomröstningen i Storbritannien, öste han beröm över britternas mod. Äntligen ett stort, viktigt steg i rätt riktning, sa han. I dag vet alla bättre. Storbritannien har försatts i något som liknar ekonomiskt undantagstillstånd på grund av de kaotiska utträdesförhandlingarna. Skadan för brittiskt näringsliv går inte att överskatta.”

Klyschor på Gotland

Igår avslutades politikerveckan på Gotland och det var Miljöpartiets dag. Aftonbladet skriver om Isabellas Lövins (MP) tal: “Första gången kom rysningen av klyschregnet när Isabella Lövin beskrev vårt ansvar för kommande generationer. Fraser som att vi “ser in i barnens ögon och får perspektiv på det vi gör”, “allt det som är viktigt finns i barnets blick” och tal om att kunna se in i våra barnbarns ögon på ålderns höst verkade fungera på de redan frälsta.”

Misströstan

ETC sammanfattar Almedalen så här: “Jag hade tre önskningar för veckan: Inga nazister, tydlig politisk konflikt och sol. Först kom regnet och sedan kom nazisterna och en bra bit in i veckan var det politiska samtalet fortfarande ett nervöst klet i opinionsundersökningarnas mitt.Jag började misströsta.”

Trumps besök i Storbritannien

På torsdag kommer Donald Trump till Storbritannien. The Guardian påminner om en amerikansk skandal: “There are still about 3,000 immigrant children separated from their families because of this man’s lazy wickedness. Remember those words when he is being flattered by ministers in black tie at Blenheim Palace, or when he is at Chequers, or Windsor Castle to meet the Queen.”

Dagens Snackis: Det blev befriande dålig stämning när Opinion Live ställde en modell av en miljöförstörande stor bild på bordet under intervjun med Isabella Lövin (MP).

Familjen Lövin har nämligen en sådan och Lövin hade hållit ett brandtal emot just den sortens bilar. Lövins svar blev att henens make är skulptur och jobbar med sten och de behöver en sådan. Ja, det finns många olika skäl till varför människor behöver bilen, eller måste flyga.