Ledarkollen: Vad sysslar Kina med?

I dag handlar ledarkollen om den usla svenska gränsbevakningen, om att Kina varnar sina medborgare för Sverige, om det politiska käbblet och om liberalismens kris i Storbritannien.

Kaoset

DI sätter fingret på läget: ”15 dagar som malde ned politiken – så skulle man kunna beskriva det skede regeringsfrågan befinner sig i. Sex av dessa dagar återstår tills riksdagen öppnar. Det politiska vakuum som råder har bara en orsak – Stefan Löfvens (S) beslut att inte avgå från statsministerposten. Men i debatten framstår det som att det är alliansen som är problemet.”

Liberalismens kris i Storbritannien

Få tidningar skriver lika begåvade ledare som brittiska The Guardian: ”If it is true that failure makes a great teacher, the Liberal Democrats must know a lot about British politics. Currently they are learning about Brexit by failing to capitalise on the votes of millions of remainers, despite being England’s most pro-European mainstream party. In 2016 support for EU membership was 48%, yet the Lib Dems struggle to reach double digits in opinion polls.”

Vad sysslar Kina med?

DN skriver lakoniskt och suveränt torrt om det märkliga i att Kina, efter ett ännu märkligare videoklipp, går ut och varnar kinesiska turister ifrån att besöka Sverige: ”Om man bara ser ‘offren’ är det lätt att förstå den kinesiska upprördheten. De kastar sig på gatan och skriker som om svensk polis går på dem med oxpiska och lasersvärd. Men poliserna själva står intill och ser mest förbryllade ut. En annan sekvens visar poliser som lugnt bär ut en person genom en dörr. Bakgrunden är att ett sällskap kinesiska turister avvisades från sitt boende i Stockholm sedan de anlänt för tidigt. När de efter lång palaver vägrade lämna lobbyn blev de utmotade av polis som sedan körde bort dem från platsen.”

Sveriges usla gränsbevakning

Expressen skriver om den usla svenska gränsbevakningen: ”Det är en vanlig föreställning att Sverige alltid är bäst i EU-klassen. Den uppfattningen får sig en rejäl törn om man tar del av en ännu opublicerad Schengen-rapport om svensk gränsbevakning.I rapporten får svenska myndigheter svidande kritik: Gränskontrollerna är underbemannade, personalen dåligt utbildad och tekniken bristfällig. Inte konstigt då att poliskällor hävdar att publiceringen av rapporten medvetet ska ha fördröjts till efter valet.En genomgående kritik i rapporten är att viktig information inte sprids i organisationen. Trots att fyra olika myndigheter ansvarar för gränsskyddet saknas gemensamma databaser. Myndigheterna skickar heller inte ut några aktuella riskanalyser som personalen kan använda i det vardagliga arbetet. Många känner inte ens till de indikatorer som tagits fram för att kunna fånga upp återvändande jihadister.”

De politiska käbblet tröttar ut oss med en ökenbrands intensiva ihärdighet. De olika spadarnas kamp i sandlådan är plågsamt efterbliven. Maktfullkomligheten rinner ur varje por. Jag är glad att jag vägrade rösta och bli en del av den här sörjan.