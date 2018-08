Ledarkollen: Trumps egen snara

Dagens ledarkoll handlar om Malena Ernmans dotter, privata vårdföretag, Donalds Trumps snara och påvens besök på Irland och om Uppdrag Granskning i SVT.

Sverige behöver privata vårdföretag

DI skriver om att Sverige behöver privata vårdföretag: ”S saknar en svunnen tid, när offentlig verksamhet inte behövde konkurrera om patienter och personal och transparensen var låg kring hur väl olika vårdenheter lyckades med sitt uppdrag. Men det är ett misstag att tro att man kan återta kontrollen genom att pressa tillbaka privata aktörer.”

Malena Ernmans dotter sittstrejkar utanför riksdagen

En snackis i veckan har handlat om Greta, 15 som skolkar från skolan för att sittstrejka utanför riksdagen eftersom hon anser att politikerna sviker hennes generation när det gäller klimatet. Media har stått i kö för att göra reportage. Greta är också dotter till Malena Ernamn. ETC skriver: ”Greta är dotter till Malena Ernman och Svante Thunberg, som i den nya boken ”Scener ur hjärtat” skildrar hur familjen kom att engagera sig för klimatet. Drivande var Greta. Hon stod inte ut med glappet mellan vad vuxna säger och vad de sedan gör, eller inte gör. Det gjorde henne illa. Det blir som att leva en lögn. Där ingen rakt ut erkänner att de tänker fortsätta vandalisera planeten som snart ska lämnas över till dig, smältande och antänd. ”

Donald Trumps snara bär hans eget namn

DN skriver om snaran som dras ut runt Donald Trump. En snara som bär hans eget namn: ”Inom några minuter på tisdagskvällen kom två hårda slag från rättsväsendet mot presidenten. Hans förre kampanjchef Paul Manafort fälldes på åtta punkter för bank- och skattebedrägerier. Michael Cohen, Trumps personlige advokat i ett par decennier, erkände sig skyldig till att ha betalat två kvinnor för att hålla tyst om tidigare sexuella eskapader med presidenten.”

Inte ens påven kan rädda Irlands katoliker

The Guardian skriver som vanligt utmärkt om den katolska kyrkans fruktansvärda övergrepp. Denna gång med anledning av att påve Franciskus kommer till Irland i dagarna: ”When the pope arrives in Ireland this weekend, he will find a Catholic church not just falling to ruin, but in some respects beyond repair. He will be greeted with joy by the faithful, but few, even among them, will expect him to be able to fix an institution that has been shaken to its very foundations.”

Uppdrag Granskning igår. Herregud vad det alltid är sämre att försöka mörklägga, tysta ned, inte bry sig, dribbla med sanningen, ljuga, putsa och ha sig när det gäller så kallat känsliga saker. Upp med allt i ljuset. I ljuset kan vi mötas.