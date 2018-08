Ledarkollen: Demokratin i USA är i kris

Idag handlar ledarkollen om arbetarrörelsen, om förbudet mot burka i Danmark, om polisen och om demokratin i USA.

Intressant om varför arbetarrörelsen tappar kärnväljare

Intressant när DI tar ett något större grepp på varför klassiska arbetarpartier tappar stöd runt om i Europa:”Hypoteserna om arbetarpartiernas nedgång är många; minskad industrisysselsättning, urbanisering, sämre social sammanhållning, minskad industrifacklig anslutning och så vidare. Men ytterst är allt detta konsekvenser av nya villkor för ekonomin, det vill säga av hur näringslivet förändrats i vårt land, vad människor är tvungna att göra för att försörja sig, den ändring som började synas i det nymornade kundintresset på 1980-talets företagskonferenser.”

Samhället ska inte kontrollera kvinnors kroppar

Socialdemokraten Victoria Palm skriver ledare för ETC. Idag om förbudet i Danmark mot klädesplagg som täcker huvud och ansikte: ”Samhällets iver att hitta på nya sätt att kontrollera kvinnors kroppar tar sig olika uttryck. I Iran dömdes i vintras en grupp kvinnor till fleråriga fängelsestraff för att ha tagit av sina sjalar och visat håret på öppen gata i Teheran. Förra sommaren ägnade sig fransk polis åt att gå runt på stranden och tvinga kvinnor som badade i burkini att blotta mer av sin kropp. Och nu kommer alltså den som bär burka eller niqab i Danmark att bli en brottsling.”

Krisen inom polisen

Expressen skriver om samhällets behov av fler poliser, men att allt för många hamnar allt för långt ifrån yttre tjänst: ”Sammantaget tecknas bilden av en organisation med strukturella problem: medelmåttor befordras till chefer, och för att skydda sina egna karriärer tystas all kritik, hur välmenande den än är. Poliser som slår larm om att misstag har begåtts, eller föreslår förbättringar, motarbetas vid lönesättning och tjänstetillsättningar. Så skapas en kultur som premierar ineffektivitet och trasar sönder personalens förtroende för ledningen. Den fortfarande ganska nye rikspolischefen, Anders Thornberg, har ett stort jobb framför sig. Färre kommunikatörer och fler polisinspektörer vore en start. Bästa sättet att stärka polisens varumärke är trots allt att höja uppklarningsprocenten.”

Den amerikanska demokratin är i kris

The Guardian skriver som vanligt begåvat, denna gång om demokratin i USA: ”Nineteen months into the Trump presidency, US democracy is running into serious trouble – but it is not all, or even mostly, Donald Trump’s fault. This crisis of governance has been building for decades. It is only now, as Trump’s iconoclastic assaults on established beliefs, laws, institutions and values test the system to destruction, that the true scale of pre-existing weaknesses and faultlines is becoming apparent.”

Dagens Snackis: Jag är fortfarande helt hänförd över etablerade politiska partiers och medias totala handfallenhet inför det rådande opinionsläget. Man fortsätter att ta tusen felbeslut på daglig basis. Man har verkligen inte en susning om hur man ska vrida tillbaka utvecklingen. Man gör bort sig på daglig basis. Den bisarra sammankomsten med (nästan) alla partier under Pride är det senaste i raden av fiaskon och har blivit en snackis.