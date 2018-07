Ledarkollen: Toppmöte i Helsingfors

Varje dag läser Dagens PS ett antal ledarsidor och skriver om det viktigaste ur dem.

Idag handlar det om Liberalerna på Gotland, om politikens fixering vid SD, om tandvårdsreformen och om toppmötet i Helsingfors.

Liberalernas dag i Almedalen

Under förmiddagen igår deklarerade Jan Björklund (L) att deras stora fråga i valet kommer handla om EU. Detta med anledning av att SD vill gå ur unionen. Igår var det Liberalernas dag i Almedalen och med anledning av det skriver DI idag: “Björklunds huvudnummer var att Liberalerna lägger om sin valkampanj och sätter fokus på EU. Det var lite överraskande, varför tala om EU, en fråga där enigheten är bred? Vem vinner han över? Vem bryr sig?Det finns två poänger med detta. Det ena är att L har hittat ett bra sätt att hantera SD, som nyss gjort ett utspel om att Sverige bör lämna EU, utan att tala så mycket om SD:s favoritämne migration. Därmed flyttar man frågan från deras till sin egen halva av spelplanen. Den andra poängen är att han söker, och lyckas ganska bra, befästa partiets roll som värderingsstyrt och pålitligt.”

ANNONS

ANNONS

Presidentval mot Jimmie Åkesson?

I stort sett allting alla politiker pratar om i Almedalen handlar om SD. Det är helt bisarrt att följa allas hysteriska dans runt ett enda parti.

GD skriver kort och kärnfullt om detta i sin ledare: “När man lyssnar på Annie Lööf, (C) som på onsdagskvällen håller sitt Almedalstal, skulle man kunna tro att hon utkämpar ett presidentval med Jimmie Åkesson som motståndare.”

Tandvårdsreformen-Värd att hyllas

Det är alltid fint att läsa tidningarna på landsorten. Idag skriver NSD om en reform som förtjänar att lyftas fram och upp: “Den 25 maj 1938 beslutade riksdagen att införa offentlig tandvård för barn, unga och värnpliktiga. Till Norrbotten kom folktandvården ett par år senare. 1940 kallade sexårige Mårten Johansson till den då nyöppnade tandvårdskliniken i Korpilombolo. Han blev den allra första patienten hos folktandvården i länet. Riksdagsbeslutet förtjänar att hyllas 80 år senare.Folktandvården blev grunden för att svenska folket fick världens sannolikt bästa munhälsa. Inte bara de med tjocka plånböcker och feta sparkonton fick tillgång till en god tandvård.”

Snart politiskt toppmöte i Helsingfors

Om mindre än två veckor är det dags för toppmötet mellan Vladimir Putin och Donald Trump.

The Guardian skriver: “When Donald Trump and Vladimir Putin meet in Helsinki on 16 July, there will only be one winner: it will be the guy who likes to be pictured shirtless riding horses in Siberia, not the one who trundles around a golf course in a cart. The biggest losers, of course, will be the rest of us, as the future prospects for international peace and prosperity take another nosedive.

Dagens Snackis: Sverige möter England i kvartsfinal i VM och det är som att leva i en dröm man aldrig vill vakna ur. Eller jo, vi kan vakna, för drömmen är sann. Det här landslaget kan gå hur långt som helst. Minns ni Grekland i EM 2004? Alla gnällde på dem, alla såg hur de spelade men ingen lyckades göra något åt det. Så de vann alltihop…