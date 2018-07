Ledarkoll: Årets vemodigaste högtid

Varje dag läser Dagens PS ett antal ledarsidor och serverar sedan det viktigaste ni behöver för att känna er uppdaterade.

Striden om vinster i välfärden har börjat

Äntligen börjar det bli lite hetta i allt som har med valrörelsen att göra.Di skriver om att striden om vinster i välfärden har startat: “I grunden är det fortfarande friheten att lämna en kommunal skola som provocerar S. Den friheten skapar en jämförbarhet, vilket utmanar bilden av den offentliga aktören som den ultimata. Men valfriheten är en viktig fråga för deras regeringspartner MP, och har även blivit det för svenska folket, därför törs S inte röra den.”

Svenskheten i midsommartid

I morgon är det midsommar, kanske den svenskaste av våra högtider. Gefle Dagblad skriver initierat om saken: “Midsommar är nog den högtid då jag känner som mest tillhörighet till Sverige. För de flesta är det kanske en självklarhet eller rent av något man inte ens tänker på. Man bara är svensk, punkt. Men har man föräldrar som kommer från ett annat land blir just frågor om nationell identitet och gemenskap något man ofta reflekterar över. Det kan bero på att man möter rasism i vardagen, kanske är det någon som skriker en rakt i ansiktet att man inte hör hemma här. Eller så hälsar man på släkten i föräldrarnas hemland och får klart för sig att man sticker ut, man betraktas inte som en “riktig” kurd, alban eller polack för att man växt upp i Sverige och beter sig “svenskt”.

Utan mod eller ryggrad

De nya “barnlägren” i USA har väckt en berättigad våg av kritik. UNT skriver: “Politiker med någon sorts ryggrad måste ta ned fingret från luften och inse att USA:s rykte som land står på spel. Det behövs ingen ny lagstiftning. Det är så enkelt som Chuck Schumer, minoritetsledare i senaten, uttryckte det: ”Enkelt och klart. Du (Trump) startade det här, du kan avsluta det”.

Välfärdsstaten behöver göras om

The Guardian skriver om välfärdsstaten, om att den inte går att fixa med mer pengar, men att det går att omvandla den, få den att fungera igen ändå: “I don’t think we can fix these systems, but I think we can reinvent them, with human connection at their heart. When people feel supported by strong relationships, change happens. And when we make collaboration and connection feel simple and easy, people want to join in. Yet our welfare state does not try to connect us to one another, despite the abundant potential of our relationships. Most of our services – for young and old people alike – are aimed at managing risk and getting by.”

Dagens Snackis: Midsommar. Den fina gamle skalden Charles Bukowski brukade alltid vara nykter på nyårsafton. Han kallade kvällen “amatörernas afton.” Midsommar får mig att både älska och frukta det här landet. Naturen, ljuset, det daggvåta gräset, den något krampaktiga gemenskapen, den märkliga formen av saknad och sorg som alltid ryms i midsommarnatten, de tysta timmarna nere vid Åsa Sjö under några kaotiska somrar på nittiotalet, fyllorna, återställarna, kvinnorna som kom och gick, vännerna som försvann eller om det var jag som gjorde det, allt det där bitterljuva är för mig Sverige. Samtidigt…Denna monumentala längtan efter att supa sig till apstadiet. Varför envisas så många att vägra vilja vara med när Sverige är som vackrast?