Konkurs, kryptoskräck och Schymans skattesmäll

Nyhetsveckans präglas av vilda svängningar i kryptopriserna som satte en hel marknad i skräck. Veckans stora snackis blev H&M som hamnade i internationellt blåsväder för en tröja samtidigt som FI-ledaren Gudrun Schyman åker på smocka hos skattemyndigheten. Här är veckans mest lästa artiklar – se hela topplistan här.

”Just nu har vi fullt upp med att ta hand om våra medarbetare som är chockade över det som har hänt. Det känns fruktansvärt”, sa vd Peter Bolinder i en intervju med Dagens Industri. [LÄS MER] >

FI-ledaren nekas både avrag på 76.000 kronor och nu krävs på 14.083 kronor i skatteböter. ”Som jag ser det har jag gjort allt enligt Skatteverkets tidigare bedömningar”, säger hon själv. [LÄS MER] >

På torsdagen chockade Park Sank-ko, Sydkoreas justitieminister, kryptovalutamarknaden rejält när denne öppnade för att helt förbjuda all handel i landet. Uttalandet var av stor tyngd då Sydkorea utgör en av de främsta marknaderna för kryptovalutor. [LÄS MER] >

”Jag fick helt enkelt inte kalkylerna”. Så säger Carnegies analytiker Niklas Ekman till Dagens Industri, som beskriver honom som ”helt outstanding”, efter att denne som ensam analytiker förutspådde höstens ras i klädjätten H&M. [LÄS MER] >



Veckans stora snackis var H&M:s uppmärksammade tröja med texten ”Coolest monkey in the jungle”. Flera artister kritiserade den svenska klädjätten öppet medan världsstjärnan The Weeknd gick så långt som att avbryta samarbetet helt. Jag känner mig djupt stött och kommer inte att arbeta med H&M mer.” [LÄS MER] >