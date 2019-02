BMW och Daimler i samarbete

BMW och Mercedes Benz-ägaren Daimler ska investera mer än en miljard euro i den gemensamma utvecklingen av mobilitetstjänster. Det framgår av ett pressmeddelande.

Satsningen tar skepnaden av ett joint venture som samlar företagens befintliga tjänster på området under fem nya; Charge Now (laddning), Free Now (taxitjänst), Park Now (parkeringstjänst), Share Now (bildeldning) och Reach Now som är en ”multimodal”-tjänst.

”Våra mobilitetstjänster har utvecklat en stark kundbas och vi tar nu nästa strategiska steg. Vi samlar styrkan och expertisen hos 14 framgångsrika varumärken och investerar mer än en miljard euro för att etablera en ny aktör på den snabbt växande marknaden för stadsmobilitet”, säger Daimlers styrelseordförande Dieter Zetsche.

De tillkännagivna tjänsterna har redan en kundbas på 60 miljoner användare och tanken är att rusta upp med 1 000 nya anställda över de kommande åren.