Biltest: ”Nya” Mercedes C-Klass uppgraderad

Hösten 2013 visade Mercedes upp nuvarande generation av sin mellanklassbil, C-Klass. En bil som blivit den tyska tillverkarens mest sålda modell…förutom i Sverige där E-Klass har täten. I trakterna runt Trier i Tyskland fick vi testa den kraftigt uppgraderade versionen som ska leva ytterligare ett par år.

Jag tror inte att någon kan se skillnaden exteriört, såvida man inte har ett öga för detaljer och är nästan abnormt bilintresserad…som jag. Det handlar om relativt små detaljer som LED-framljusens utformning (det nya tillvalet MULTIBEAM LED ger ett fantastiskt helljus upp till 650 meter!), detaljer i grillen och nya LED-bakljus. Så exteriört hittar vi alltså inte så många av de 6 500 uppdateringar som gjorts.

Nej, det är under skalet vi hittar nyheterna, både vad gäller drivlinor och instrumenteringens design. Nu kan man tro att Mercedes stoppat in samma utmärkta MBUX-system (Mercedes-Benz User Experience) som vi hittar i nya A-Klass, men icke. Av någon anledning har man behållit det fristående infotainmentsystem som i tidigare modell, med skillnaden att nu ser det inte ut som en gammal I-Pad utan mer som en modernare liggande I-Phone.

Däremot är instrumentklustret nytt. Här har man tagit tillvara på den fina digitala display som vi hittar i A-Klass, E-Klass och S-Klass men behållit inramningen från tidigare modell. Det är snyggt, funktionellt och erbjuder tre olika utseenden: Classic, Sport och Progressive. Alla kontroller är föredömligt utformade och lättarbetade, dessutom kan man sköta de flesta funktionerna från rattens touchkontroller. Just ja. Den sköna ratten är också ny.

Köregenskaperna har förbättrats och stöds numera av en adaptiv luftfjädring (tillval) som bidrar till en mycket komfortabel känsla på Autobahn och ett exakt och följsamt uppförande när man provocerar bilen på krokiga bergsvägar. Akustikfönster fram skapar en mycket tyst kupé även i högre farter. Att man inte erbjuder akustikfönster bak som t.ex. Audi och BMW, känns en aning snålt och skulle bidra till en ännu tystare kupé.

Nya C-Klass har också de senaste förarstödssystemen som bidrar till en högre nivå av aktiv säkerhet än sin föregångare. Den använder också kart- och navigeringsdata för ett antal hjälpfunktioner. Till exempel kan Active Distance Assist DISTRONIC (tillval) stödja föraren när du kommer till kurvor, korsningar eller rondeller genom att justera hastigheten. Andra nya system inkluderar ett intuitivt Active Lane Change Assist och Active Emergency Stop Assist.

Men den riktigt intressanta uppdateringen är den helt nya 1,5 liters bensinmotorn i C 200 som utvecklar hela 184 hk. Det handlar om en mildhybrid med 48 volts batteri och EQ Boost som ger extra 13 hk och 160 Nm vridmoment när du bl.a. behöver göra omkörningar. Batteriet laddas av bromskraft och som förutom att det ger mer kraft också har möjlighet att ”segla” med motorn avstängd på landsväg. En teknik som, tillsammans med partikelfilter, minskar både utsläpp och bränsleförbrukning. Den imponerade starkt på mig när jag testade den både på Autobahn och på krokiga bergsvägar längs Moseldalen.

Jag körde även den populära dieseln C 220d som är först ut med en ny motorgeneration som genomgått en hel del förändringar för att möta de allt tuffare miljökraven. Det handlar om en 1,6 liters fyrcylindrig turbodiesel som producerar 194 hk och 400 Nm vridmoment. Genom ett motorblock i aluminium, kolvar i stål, ny common-rail insprutning, en reducerad friktion och effektivare partikelfilter, har man lyckats få ner både förbrukningen och utsläppen samtidigt som man ökat prestandan. Även denna modell imponerade på mig med sin härliga bottenkraft.

Jag hade även nöjet att testa den snygga C 300 Coupe och härliga AMG C43 Cabriolet (se nedan), men de återkommer jag till i utförligare tester senare i sommar.

Sammanfattning

Den nya generationen Mercedes C-Klass imponerar på alla plan utom på ett; man inte tillhandahåller inte samma fina MBUX-system som lillebror A-Klass. I mitt tycke en liten tankevurpa från Mercedes. Komforten är mycket bra och isoleringen av kupén bland de bästa i branschen. Dock önskar jag att man haft akustikfönster även bak, men det är kanske lite överkurs. Materialkvaliteten är på högsta premiumnivå och tack vare de nya fram- och bakljusen är designen ännu mer tilltalande, trots att stjärnan på huven försvinner.

Köregenskaperna är inte lika sportiga (såvida man inte väljer AMG) som Audi och BMW men inte heller långt efter. Här är det tydligt att Mercedes satt komforten i fokus men visst går det att köra ”aktivt” med C 200 och C 220d som bjuder på en fantastisk väghållning även i pressade situationer. Jag har svårt att se att E-Klass kan fortsätta att behålla täten före nya C-Klass i Sverige, framförallt med den för Mercedes aggressiva prissättningen till framförallt företag. Det här är definitivt en bil att räkna med, mer än någonsin tidigare.

Testbilarnas specifikation och priser

C 200: 1,5 liters fyrcylindrig bensinare på 184 hk och 280 Nm vridmoment, utrustad med en 9-stegad automat samt 10 kW elmotor som adderar ca. 13 hk och 160 Nm vridmoment vid kraftigt gaspådrag. Den kombinerade förbrukningen anges till 6,8-6,3 l/100 km och det kombinerade CO 2 utsläppet till 154-144 g/km. För den fyrhjulsdrivna C 200 4MATIC är förbrukningsvärdena 7,2-6,9 l/100 km och CO 2 utsläppen 165-156 g/km. Prestandan för sedanmodellen (testad) är 0-100 km/h på 7,7 sek. Toppfarten är 239 km/h.

C 220d: 1,6 liters fyrcylindrig turbodiesel på 194 hk och 400 Nm vridmoment, utrustad med en 9-stegad automatlåda. Förbrukningen vid blandad körning uppges till 5,1-4,8 l/100 km och CO 2 utsläppet till 136-126 g/km. Väljer man den fyrhjulsdrivna C 220 d 4MATIC så är värdena 5,5-5,3 l/100 km och CO 2 utsläppet 144-139 g/km. Några prestandasiffror finns ännu inte tillgängliga.

Priser bensinvarianten

C 200 Sedan automat 354 900 kr

C 200 4MATIC manuell 374 900 kr (Automat i kombin)

Mercedes erbjuder också nya C-Klass i företagsutförandet FleetEdition. En rikligt utrustad C 200 Kombi med automatlåda kommer då att kosta 328 656 kr vilket innebär att den hamnar under 7,5 prisbasbelopp. Det är riktigt bra!

Priser dieselvarianten

C 220 d Sedan automat 366 900 kr

C 220 d 4MATIC Sedan automat 386 900 kr

Kombitillägget för samtliga (utom C 180) är 13 000 kr.