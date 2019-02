Audi satsar offensivt på el

BILSALONGEN I GENÈVE. Audi visar en imponerande takt att elektrifiera sina bilar. Nästa vecka visar Audi fyra helt eldrivna bilar som kommer i år, dessutom är det världspremiär för fyra nya laddhybrider. Det blir också världspremiär för Audi Q4 e-tron concept och Europapremiär för sportcoupén Audi e-tron GT.

Den första av de fyra elbilarna, Audi e-tron (test kommer imorgon), kommer inom kort att börja levereras till kunder. Senare under 2019 kommer coupé-varianten, Audi e-tron Sportback, att presenteras. Om några veckor visas ännu en elbil för den kinesiska marknaden – Audi Q2 L e-tron, som levereras till de första kunderna redan under 2019. Ytterligare två nya elbilar för serieproduktion har premiär under 2020; Audi e-tron GT och Audi Q4 e-tron.

”Vi har satt ett tydligt mål – var tredje ny Audi skall vara laddbar 2025. Vi har en tydlig vision för emissionsfri mobilitet”, säger Bram Schot, chef för AUDI AG.

Audi går dessutom på offensiven med ett brett program laddhybrider under 2019. I Genève premiärvisas Audi A6, A7, A8 och Q5 TFSI e. Dessutom kommer uppdaterade varianter av Audi A3 och Audi Q7 med delvis ny teknik av att kunna beställas igen under 2019.

Totalt fyra olika tekniska plattformar och produktfamiljer kommer att vara basen för elbilar i alla segment. Ett nära samarbete med utvecklingsavdelningarna för de övriga märkena i gruppen ger synergier för ett brett utbud internationellt. Audi e-tron och e-tron Sportback delar vissa komponenter med Audi’s modulära längdsbyggda plattform (MLB). Med flera innovativa tekniklösningar, framförallt när det gäller drivlinan, bildar de två modellerna en helt ny produktfamilj av el-SUV med ett eldrivet quattro-system. Med snabbladdning upp till 150 kW och lång räckvidd är de utvecklade för att även köras längre sträckor.

Redan i höstas presenterades den första modellen som baseras på en annan e-plattform. Under Los Angeles Auto Show premiärvisades sportcoupen Audi e-tron GT concept. Tekniken är utvecklad i samarbete med Porsche, medan design och karaktär bär Audis distinkta DNA. Audi samarbetar även med Porsche vid utvecklingen av den tredje plattformen som kallas PPE och står för Premium Architecture Electrification. PPE kommer att vara basen för ett stort antal eldrivna Audi-modeller och täcker volymsegmenten från B till D, där både SUV och klassiska karossformer är planerade. En fördel med PPE är att den utvecklats exklusivt för eldrift, vilket gagnar vikt, paketering och karossens proportioner.

Flera märken i Volkswagen-koncernen samarbetar även vid utvecklingen av den modulära elektrifierade plattformen (MEB), som är grunden för en rad eldrivna modeller från Audi, framförallt i det volymstarka A-segmentet.

”I nästan alla marknadssegment kommer det att finnas laddbara modeller som drivs av en kombinerad el- och förbränningsmotor”, tillägger Bram Schot.

Utöver de nya laddbara modellerna är Audi på god väg att elektrifiera hela modellprogrammet. Audi A8, A7, A6, Q8 och Q7 är redan idag mildhybrider som standard, vilket gör dem ännu mer bränsleeffektiva vid körning.

Mera bilder på Audi e-tron GT concept: