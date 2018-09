BILTEST: Nya Audi A6 Avant – toppklass!

Den senaste generationen av Audi A6 Avant tar modellen till en ny nivå där inget saknas och som bör ge övriga tillverkare något att fundera på.

I mitten av mars var jag en av fem svenska motorjournalister som fick en förhandstitt på nya Audi A6 Avant i en undangömd fotostudio i Audis ena hemstad, Ingolstadt. En bil som imponerade på alla plan utan att jag ens hade kört den!

Förra veckan var det så dags att se om denna snygga kombi levde upp till alla mina förväntningar och mina goda erfarenheter från nya A7 och A8. Efter en bagarväckning och fakirflyget till Frankfurt, hämtades vi med limousin direkt vid planet för transport till flygplatsens VIP-avdelning. Det var tydligt att Audi ville att vi skulle få ett bra intryck av bilen. Teststräckan gick till modellens produktionsstad, Neckarsulm, via det underbart vackra Heidelberg.

Nya Audi A6 Avant handlar alltså om en fullständigt ny bil, ingen facelift fastän det kan vara lite svårt för ett icke tränat öga att se någon skillnad. Men om man tittar noga så är alla nya detaljer uppenbara. Audi A6 är den tredje modellen på kort tid som med sina skarpa linjer med en lång motorhuv, rejält tilltagen hjulbas och kortare överhäng, representerar det nya formspråket. De två första var nya A8 hösten 2017 och nya A7 vintern 2018.

Framtill så skapar den breda, låga singleframe grillen, de låga breda strålkastarna och kraftfulla luftintagen ett sportigare utseende än föregångaren. Från sidan så bidrar de tre skarpa linjerna till att ge nya A6 Avant ett lägre intryck där ”midjan” skapar en känsla av breddade skärmar på ett klassiskt quattro sätt. Bakdelens utformning med de snygga LED-bakljusen och dynamiska blinkers (högsta utrustningsnivån) förstärker det breda intrycket och spoilern på bakluckans överkant skapar en mer dynamisk profil.

Nya Audi A6 Avant är med en längd av 4,94, bredd på 1,89 m och en höjd av 1,47 m, inte nämnvärt större än föregångaren. Bilen ser dock bredare ut tack vare grillens utformning och strålkastarna som erbjuds i tre olika versioner. HD Matrix LED är den mest avancerade med fem horisontella linjer som formar dagsljuset. Bakifrån kommer Audi A6 kännas igen på de nio vertikala LED-ribborna och dynamiska blinkers som ingår i den högsta utrustningsnivån.

Interiört har nya Audi A6 vuxit jämfört med nuvarande modell, vilket framförallt märks i det bakre benutrymmet. Trots den mer lutande profilen så sväljer modellen lika mycket som föregångaren, dvs. 565 liter med baksätet uppfällt och hela 1 680 liter med det nedfällt, dock inte helt plant. Här finns lastskenor där man kan placera fyra kopplingar för att säkra bagaget. I tillägg finns även en lastskyddssats med teleskopstång som möjliggör individuell indelning av det lättlastade bagageutrymmet. Smart lösning! Elektrisk baklucka och insynsskydd är standard.

Interiören med digitala skärmar och intuitiva funktioner som kan skräddarsys efter förarens behov, är desamma som i A7 och A8. Som standard ingår MMI Navigation, med MMI Navigation plus som tillval. I det senare fallet är flera funktioner dessutom självlärande. Väginformationen uppdateras online via partnerföretaget HERE som analyserar trafiksituationen i hela regionen. Med uppkopplade Audi connect erbjuds även s.k. car-to-X-tjänster med trafikskyltsavläsning och varningsinformation. Tack vare s.k. swarm intelligence drar Audi A6 dessutom nytta av information från andra Audi-bilar med samma funktioner.

Precis som i A8 och A7 har Audi fokuserat på att öka komforten i nya Audi A6 Avant. Tack vare den aerodynamiska karossen med ett lägre luftmotstånd (Cw 0.27) och ett omfattande arbete med aeroakustik, är den mycket tyst även i högre hastigheter. Med samma progressiva styrning och dämparkoncept, adderar nya Audi A6 Avant en sportigare känsla än föregångaren.

Nya A6 Avant innehåller samma innovationer som vi också hittar i A8 och A7. Nya A6 är en så kallad mildhybrid eller ”lätthybrid” som tekniken också kallas. Audi kallar systemet BAS (Belt Alternator Starter) och är en lösning där den kombinerade generatorn/startmotorn är kopplad till förbränningsmotorn med en kilrem. BAS-systemet, som består av ett 48 V litium-jon batteri i de sexcylindriga motorerna och 12 V i den fyrcylindriga, fungerar som startmotor, men den konventionella startmotorn finns kvar för start vid kalla temperaturer.

BAS driver bilen vid frirullning i hastigheter mellan 55–160 km/h, i upp till 40 sekunder. BAS-enheten återvinner även bromsenergi för ladda upp batteriet. Vid inbromsning kan upp till 12 kW återvinnas. Den nya start/stopp-funktionen aktiveras redan vid 22 km/h. Vid stillastående startas motorn dessutom prediktivt när bilens sensorer upptäcker att framförvarande bilar börjar rulla. Audi hävdar att lätthybridstekniken ger en bränslebesparing på cirka 0,7 l/100 km men också att nya A6 dessutom blir smidigare, tystare och mer kraftfull. Det senaste märktes tydligt när jag testade bilen.

Eftersom nya A6 Avant går att få med samma fyrhjulsstyrning som A7 och A8 (tillval), är den smidigare i stadstrafik och samtidigt stadigare i högre fart på motorväg, något som var påtagligt i Heidelbergs smala gränder och i Autobahn-farter över 200 km/h. Nya Audi A6 Avant kommer med fyra olika chassivarianter: standarchassi, sportchassi, chassi med dämparreglering samt adaptiv luftfjädring. Den senare bidrog till en härlig körkänsla.

Den kommer även med samma säkerhets- och assistanssystem som i A7 och A8. I den svenska standardutrustningen ingår bl.a. adaptiv förarassistans med farthållare, filhållare och kökörningsassistent, turn assist som varnar och bromsar vid vänstersväng, undanmanöverassistent samt pre sense city autobroms. Här finns också en prediktiv effektivitetsassistent som uppmanar till en bränsleeffektiv körstil genom analys av kartdata i förväg. För säkrare stadskörning erbjuds även assistanspaket City med bl.a. den helt nya korsningsassistent som varnar och bromsar för korsande trafik samt cross traffic assist rear som varnar och bromsar när man backar ut från en parkeringsficka.

Med parking pilot och garage pilot, kan man låta bilen själv manövrera in och ut ur en parkeringsficka eller garage. Jag kunde stå utanför och styra via myAudi-appen på mobiltelefonen. Beroende på utrustningsnivå ingår upp till fem radarsensorer, fyra kameror, tolv ultraljudssensorer och en laserskanner.

Sammanfattning

Nya Audi A6 Avant är inte bara snyggare än sin föregångare, den är också avsevärt bättre. Den bjuder på komfort i toppklass och samtidigt en sportig känsla när man pressar bilen på kurviga småvägar. Den är lätthanterlig i stadstrafik tack vare fyrhjulsstyrningen och den digra utrustningsnivån med mängder av förarstöd- och säkerhetssystem i kombination med generösa innerutrymmen och en stor lastförmåga, placerar den i topp före BMW 5-serie, Mercedes E-Klass och vårt svenska bidrag Volvo V90. Med nya Audi A6 Avant har den tyska tillverkaren verkligen ”visat var skåpet ska stå”.

Vi fick testa följande tre motoralternativ:

45 TFSI 245 hk quattro S tronic Proline Edition med 2.0 liters bensinfyran som ger 370 Nm vridmoment. 0-100 km/h går på 6,1 sekunder och toppfarten är 250 km/h. Den blandade förbrukningen hamnar på 6,3-6,5* liter/ 100 km med ett CO 2 -utsläpp mellan 184-188* g/km. Priset för S Line Proline Edition startar på 450.200 kr. Företagspriset är 409.500 kr.

50 TDI 286 hk quattro Proline Sport tiptronic med 3.0 liters dieselsexan som levererar 620 Nm vridmoment. 0-100 km/h går på 5,7 sekunder och toppfarten är 250 km/h. Den blandade förbrukningen är på 5,7-5,9* l/100 km med ett CO 2 -utsläpp mellan 147-155* g/km. Priset startar på 573.900 kr. Företagspriset är 522.300 kr.

Båda dessa varianter har 48 V mildhybrid-system, quattro fyrhjulsdrift och 7-stegad S tronic och ultrateknik.

Den stora nyheten är den helt nya 2.0 liters dieseln som har beteckningen 40 TDI 204 hk S tronic Proline Edition. Tack vare en större del aluminium är detta en betydligt lättare motor än den tidigare ”lilla” dieseln som utvecklade 190 hk. Den nya motorn levererar 204 hk och 400 Nm vridmoment. 0-100 km/h tar 8,3 sekunder och toppfarten är 241 km/h. Den blandade förbrukningen uppges till 4,5-4,9* l/100 km och CO 2 -utsläppet mellan 119-129* g/km. Priset startar på 424.900 kr. Företagspriset är 386.500 kr.

Denna modell kommer med ett 12 V mildhybrid-system och endast med framhjulsdrift till att börja med. Fyrhjulsdrift finns tillgängligt från årsskiftet.

Säljstarten kom igång redan i juni. 40 TDI och 50 TDI kommer till Sverige i oktober medan vi får vänta ytterligare en månad på 45 TFSI.

*De olika uppgifterna avser olika fälg- och däckdimensioner