Här är Com Hems nya smygsatsning

Com Hem har börjat med mobiltelefoni i smyg. (Foto: TT)

Com Hem har lanserat mobiltelefoni vid sidan av sitt bredband- och tv-erbjudande, enligt ett pressmeddelande.

Försäljningen smygstartade den 17 januari via bolagets kundtjänst och senare under första kvartalet kommer bolaget att göra en bredare lansering under kampanjen ”Com Hem till mobiltelefoni”.

”Startskottet har gått för Tele2s och Com Hems gemensamma resa. Tack vare Tele2s rikstäckande nät kan Com Hem positionera sig väl på telekommarknaden och erbjuda kunderna uppkoppling i världsklass. Mobiltelefoni fulländar Com Hems erbjudande och gör så att kunden får tillgång till uppkoppling var de än befinner sig. Vi är dessutom först i Sverige med att samla kundens bredband-, tv- och mobiltjänster på en faktura”, säger Samuel Skott, chef för konsumentmarknaden på Tele2-koncernen.

